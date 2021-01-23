Об'єднані Арабські Емірати – багатонаціональна країна. Чимало людей з різних куточків світу їде туди за мрією, кращою долею чи великими перспективами. Однак чи всім вдається стати в ОАЕ "своїми" та до чого треба звикнути, живучи у мусульманській країні. Про це та багато іншого – читайте у матеріалі 24 каналу.

В ексклюзивному матеріалі для 24 каналу українці Андрій та Юля розповіли про життя у Дубаї без рожевих окулярів, переїзд, роботу та народження дитини.

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З 2017 року Андрій Очеретянко працює інженером з розмірного контролю у Дубаї. Він зізнався, що ще 3 роки тому навіть не думав про життя в розкішному місті Близького Сходу. Тоді пріоритетом для нього була робота. Однак у долі були зовсім інші плани й тепер він разом з дружиною Юлією та маленьким сином Леоном живуть в одному з найбільш красивих еміратів. Юля поєднує виховання сина з веденням власного блогу в інстаграмі. Там дівчина розповідає про батьківство у чужій країні, кулінарію та подорожі.

Як українцям переїхати до ОАЕ

В Об'єднаних Арабських Еміратах майже нереально отримати громадянство. Тож все, на що можуть розраховувати іноземці – це резидентство. ОАЕ мають гнучку туристичну програму і потрапити до країни неважко. А от щоб залишитися там надовго, існує декілька шляхів.

Знайти роботу. Річ у тім, що під час працевлаштування іммігрант в ОАЕ отримує візу резидента, таким чином він узаконює своє перебування в країні. Зі свого боку наймачі часто надають матеріальну підтримку своїм працівникам, наприклад, вони можуть оплатити авіапереліт, медичне страхування, орендувати житло та транспорт. Навчатися в ОАЕ. Ще один варіант – вступ в еміратський університет на платній основі. У такому випадку по приїзду в ОАЕ іммігрант отримає студентську візу. Однак цей тип візи не дає право працевлаштуватися. Купити апартаменти. Якщо ви маєте достатньо коштів для купівлі апартаментів в ОАЕ вартістю понад 270 000 доларів і отримуєте стабільний дохід більше за 2 700 доларів, то влада з радістю дасть вам візу резидента. Укласти шлюб з еміратцем. Корінні жителі ОАЕ є мусульманами та дотримуються законів Корану. Водночас вони можуть одружитися з жінкою, що дотримується будь-якої конфесії. Щоправда, влада зовсім не підтримує такі шлюби й молода родина буде позбавлена державної допомоги. У випадку шлюбу з еміратцем жінка, звісно, отримає резидентство, але варто бути готовою до низки обмежень. До прикладу, вона не зможе вивезти дитину, народжену в такому шлюбі, за кордон без дозволу батька. Якщо пара раптом вирішить розлучитися, дитина, швидше за все, залишиться з батьком-мусульманином, ніж зі своєю матір'ю-іноземкою.

Про роботу та градацію зарплат

Андрій розповів, що приїхав в ОАЕ з туристичною візою, але знав, де працюватиме. Зауважимо, що між Україною та Арабськими Еміратами діє безвізовий режим. Ті, хто має дипломатичний або службовий паспорт, можуть перебувати в ОАЕ до 90 діб протягом 180 днів. Власникам паспорту громадянина України дозволено бути на території Еміратів до 30 днів поспіль.

Тут ніхто не переслідує туристів. Ба більше, чимало людей працює нелегально з туристичною візою. Тобі просто потрібно кожні 30 днів вилітати з країни та повертатися. Ніхто це не контролює. Ти можеш так робити, хоч все життя,

– пояснив Андрій.

Вражає, але майже 90% населення ОАЕ – це приїжджі. Найбільше там індійців та пакистанців, а також вихідців з Бангладешу. Як зауважив Андрій, в ОАЕ існує чітка градація зарплат за паспортами. Тобто, українець та індієць на одній і тій же роботі отримують різні зарплати.

Роботодавці в ОАЕ особливо цінують британців, американців та європейців. Щодо громадян України, то вони в Еміратах непогано заробляють, але це не можна порівняти із зарплатами, скажімо, громадян Великої Британії. Останні отримують значно більше бонусів. Як зазначив Андрій, українців ніхто не утискає, але вони не мають так багато привілеїв.



Етнічне населення ОАЕ / Дані World Bank

Також в ОАЕ фактично немає мінімальної та максимальної зарплати. Оплата праці залежить від громадянства працівника, освіти, кваліфікації, досвіду і конкретної компанії. Офіційна мінімальна заробітна плата в ОАЕ на державному рівні не встановлюється. Розмір окладів місцевої робочої сили регулюється за допомогою переговорів між роботодавцем і працівником, що фіксується в трудовому контракті.

Найменше заробляють різноробочі, а найбільше – чиновники та армійці. Зарплата останніх може складати 13 610 – 19 055 доларів на місяць.

Скільки в ОАЕ заробляють люди різних професій

Програміст – 4 085 – 14 970 доларів на місяць;

– 4 085 – 14 970 доларів на місяць; Вчитель – 6 535 – 9 255 доларів на місяць;

– 6 535 – 9 255 доларів на місяць; Бухгалтер – 2 720 – 7 080 доларів на місяць;

– 2 720 – 7 080 доларів на місяць; Інженер-механік – 2 720 – 6 805 доларів на місяць;

– 2 720 – 6 805 доларів на місяць; Електрик – 2 720 – 4 355 доларів на місяць;

– 2 720 – 4 355 доларів на місяць; Медсестра – 2 180 – 4 085 доларів на місяць;

– 2 180 – 4 085 доларів на місяць; Касир – 815 – 1 090 доларів на місяць;

– 815 – 1 090 доларів на місяць; Водій – 680 – 955 доларів на місяць.

Ціни на продукти в ОАЕ

Майже всі продукти харчування завозять в Емірати з сусідніх країн. Це і не дивно, адже виростити овочі та фрукти під палючим сонцем ще та задача. Зрештою, асортимент у супермаркетах чималий і кожен знайде бажаний продукт.

Однак подекуди смак товару може значно відрізнятися від звичного. До того ж у мусульманській країні не так легко купити певні категорії товару. Мовиться про свинину та алкоголь. Звісно, їх можна знайти, але доведеться їхати до спеціалізованих магазинів.

Щодо цінової політики – то вона майже не відрізняється від цін у високорозвинених країнах Європи.

Скільки коштують звичайні продукти в ОАЕ

Банан – 2,16 долара за кілограм;

Печериці – 1,80 долара за 250 грамів;

Огірки – 1,09 долара за кілограм;

Помідори – 1,36 долара за кілограм;

Картопля – 0,54 долара за кілограм;

Куряче філе – 6,81 долара за кілограм;

Риба – від 2,72 долара за кілограм;

Хліб – від 1,36 долара за штуку.

Юля наголосила, що різниця між українськими та еміратськими товарами все ж існує.

Яблука переважно завозять з Америки, з Нової Зеландії. А от молочні продукти – сметана, молоко, сир – вони жахливі. Якщо порівнювати з українськими, то це небо і земля,

– пояснила Юля.

Вона додала, що її родина витрачає на тиждень приблизно 500 дирхам або ж 136 доларів. Тобто середньостатистичної зарплати має вистачити, щоб забезпечити сім'ю продуктам, одягом та навіть відкласти гроші на щось ще.



Пікнік у пустелі / Фото Юлії Очеретянко

Пологи в мусульманській країні

Очевидно, що пологи в ОАЕ та Україні суттєво відрізняються. Першою відмінністю є те, що вагітність без шлюбу переслідується законом. І немає різниці, буде жінка народжувати у приватній чи державній лікарні. Документ про шлюб потрібен абсолютно всім. Однак, на цьому відмінності не закінчуються.

На облік ставлять після 12 тижнів

Якщо в Україні вагітну ставлять на облік у лікарні до 12 тижнів, то в ОАЕ це відбувається не раніше 12, а інколи навіть 13 тижня. За словами Юлі, це пояснюється тим, що медицина в Еміратах не розрахована на збереження вагітності до 12 тижня.

Вартість та ведення вагітності

Ведення вагітності та допомога під час пологів в ОАЕ є достатньо дорогими:

від 22 000 до 30 000 дирхамів (5 990 – 8 168 доларів) у приватних клініках;

від 7000 дирхамів (1 905 доларів) у державних медичних установах.



Як українці живуть в ОАЕ / Фото Юлії Очеретянко

Однак 80% цієї вартості може покрити страхування. Його оформлюють, коли жінка ще не вагітна і може підтвердити це тестом. Якщо ж страхування оформити не вийшло, то вигідніше придбати базовий пакет послуг у клініці, де ви плануєте народжувати. За ведення вагітності Юлія та Андрій заплатили 6 000 дирхам, тобто понад 1 600 доларів. У цю вартість входили:

3 УЗД;

12 оглядів лікаря-гінеколога + аналізи.

Це максимально вигідно, адже 1 огляд лікаря у моєму госпіталі коштував 600 дирхам (163 долари), а 1 УЗД – 1 000 дирхам (272 долари). Тобто купувати такий пакет послуг набагато вигідніше і всі цим користуються,

– пояснила Юля.

Щодо ведення вагітності, то Юля звернула увагу, що в ОАЕ виступають проти зайвих втручань, якщо майбутню маму нічого не турбує.

Вагітну ніхто не жене, не мучить, не змушує здавати 1 000 аналізів. Ти здаєш аналізи тоді, коли тобі зручно. Прийшла о 7 вечора – чудово! Ніхто не змушує рано вставати,

– сказала Юля.



Післяпологова палата у госпіталі Dubai American Hospital / Фото It's about Dubai

Пологи приймають виключно жінки

Вона зазначила, що самі пологи коштували ще приблизно 12 000 дирхам (3 267 доларів). У цю вартість входять самі пологи, перебування у пологовій залі та післяпологовій палаті, усі ліки та підгузки для дитини. Юля наголосила, що не було необхідності навіть брати сумку у пологовий, адже там про все вже попіклувалися.

Я можу сказати, що пологи по-арабськи, це коли ти народжуєш, мов королева. Ти ні про що не переживаєш,

– додала вона.

Більшість лікарів-гінекологів в ОАЕ є жінками. Як зауважила Юля, в Еміратах дуже цінують приватність жінки. До прикладу, якщо до пологової зали входить чоловік-лікар, то породіллю прикривають. Загалом майже всі приміщення складаються з невеликого передпокою з умивальником, ширми й вже після цього самої палати. Це робиться для того, щоб ніхто не побачив нічого зайвого.



Харчування у пологовому будинку у Дубаї / Фото Юлії Очеретянко

Юля розповіла, що сама палата мала душ, туалет та була дуже зручною. За додаткову плату там міг жити її чоловік. Щодо харчування нарікань також не було. Замість натертого вареного буряка у госпіталі давали свіжі фрукти, смузі, солодощі й десерти, червону рибу і м'ясо. Меню можна обрати, виходячи з власних смаків.

Крім того, у палаті кожної жінки є кнопка екстреного виклику медперсоналу. Як зауважила Юля, медсестри приходили до неї на першу вимогу і допомагали у догляді за дитиною. І все це вони робили зі щирою посмішкою.

Родова зала у госпіталі Dubai American Hospital: дивіться відео

Особливості менталітету та незвичні заборони в ОАЕ

В ОАЕ закоханим заборонено цілуватися у громадських місцях. І мовиться зараз зовсім не про "дружній чмок" у щічки. У деяких місцях хлопець та дівчина не можуть обніматися та ходити за ручку. Це правило стосується навіть подружньої пари. В ОАЕ заборонено фотографувати місцевих жителів. Якщо ви викладете в мережу фото, на яких випадково опинилися араби в білосніжних шатах, на вас можуть подати до суду. Не бажано їсти на ходу у будь-яких громадських місцях чи транспорті. Можливо, це дещо жорстке правило, однак воно допомагає уникнути сміття на вулицях. У метро є спеціальні "жіночі" вагони, а на пляжах раз на тиждень буває жіночий день. Чоловікам не можна їхати в жіночому вагоні – за це загрожує великий штраф. У громадському місці не варто розгулювати у коротких спідницях та шортах. Згідно з правилами, руки, декольте та коліна повинні бути закриті. Пляжне вбрання також має бути стриманим. Ні про яке мінібікіні навіть не може бути й мови. Алкоголь в ОАЕ не зустрінеш ні в одному магазині. Щоб придбати щось "з градусом", треба їхати до спеціалізованих магазинів.

Юля та Андрій зауважили, що більшість з цих заборон є доволі доречними й до них можна швидко звикнути. Тим паче, що частина обмежень є ні що іншим, як звичайними правила етикету, як і в інших країнах.

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Про можливе повернення в Україну

Андрій сказав, що в Україні чудова природа, є гори, моря, ріки, ліси та ландшафти на будь-який смак.

Кращого місця для життя не уявити. Люди хороші, розумні, виховані, водночас частково озлоблені. Натомість є хороша погода, 4 сезони й чарівна природа. І, зрештою, ти вдома,

– підкреслив він.

Однак Юля зауважила, що наразі питання про повернення в Україну в її родині не стоїть, зокрема й через економічну ситуацію.