Объединенные Арабские Эмираты – многонациональная страна. Многие из разных уголков мира едут туда за мечтой, лучшей судьбой или большими перспективами. Однако всем ли удается стать в ОАЭ "своими" и к чему надо привыкнуть, живя в мусульманской стране. Об этом и многом другом – читайте в материале 24 канала.

В эксклюзивном материале для 24 канала украинцы Андрей и Юля рассказали о жизни в Дубае без розовых очков, переезде, работе и рождении ребенка.

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С 2017 года Андрей Очеретянко работает инженером по размерному контролю в Дубае. Он признался, что еще 3 года назад даже не думал о жизни в роскошном городе Ближнего Востока. Тогда приоритетом для него была работа. Однако у судьбы были совсем другие планы и теперь он вместе с женой Юлией и маленьким сыном Леоном живут в одном из самых красивых эмиратов. Юля сочетает воспитание сына с ведением собственного блога в инстаграме. Там девушка рассказывает об отцовстве в чужой стране, кулинарии и путешествиях.

Как украинцам переехать в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах почти нереально получить гражданство. Поэтому все, на что могут рассчитывать иностранцы – это резидентство. ОАЭ имеет гибкую туристическую программу и попасть в страну нетрудно. А вот чтобы остаться там надолго, существует несколько путей.

Найти работу. Дело в том, что при трудоустройстве иммигрант в ОАЭ получает визу резидента, таким образом он узаконивает свое пребывание в стране. Со своей стороны наниматели часто оказывают материальную поддержку своим работникам, например, они могут оплатить авиаперелет, медицинскую страховку, арендовать жилье и транспорт. Учиться в ОАЭ. Еще один вариант – вступление в эмиратский университет на платной основе. В таком случае по приезду в ОАЭ иммигрант получит студенческую визу. Однако этот тип визы не дает право трудоустроиться. Купить апартаменты. Если вы имеете достаточно средств для покупки апартаментов в ОАЭ стоимостью более 270 000 долларов и получаете стабильный доход больше 2700 долларов, то власть с радостью даст вам визу резидента. Заключить брак с эмиратцем. Коренные жители ОАЭ являются мусульманами и соблюдают законы Корана. В то же время они могут жениться на женщине, что придерживается любой конфессии. Правда, власть совсем не поддерживает такие браки и молодая семья будет лишена государственной помощи. В случае брака с эмиратцем женщина, конечно, получит резидентство, но стоит быть готовой к ряду ограничений. К примеру, она не сможет вывезти ребенка, рожденного в таком браке, за границу без разрешения отца. Если пара вдруг решит расстаться, ребенок, скорее всего, останется с отцом-мусульманином, чем со своей матерью-иностранкой.

О работе и градации зарплат

Андрей рассказал, что приехал в ОАЭ в качестве туриста и уже на месте нашел работу. Заметим, что между Украиной и Арабскими Эмиратами действует безвизовый режим. Те, кто имеет дипломатический или служебный паспорт, могут находиться в ОАЭ до 90 суток в течение 180 дней. Владельцам паспорта гражданина Украины разрешено быть на территории Эмиратов до 30 дней подряд.

Здесь никто не преследует туристов. Более того, многие работают нелегально с туристической визой. Тебе просто нужно каждые 30 дней вылетать из страны и возвращаться. Никто это не контролирует. Ты можешь так делать, хоть всю жизнь,

– пояснил Андрей.

Поразительно, но почти 90% населения ОАЭ – это приезжие. Больше всего там индейцев и пакистанцев, а также выходцев из Бангладеш. Как заметил Андрей, в ОАЭ существует четкая градация зарплат по паспортам. То есть, украинец и индиец на одной и той же работе получают разные зарплаты.

Работодатели в ОАЭ особенно ценят британцев, американцев и европейцев. Что касается граждан Украины, то они в Эмиратах неплохо зарабатывают, но это нельзя сравнить с зарплатами, скажем, граждан Великобритании. Последние получают гораздо больше бонусов. Как отметил Андрей, украинцев никто не притесняет, но они имеют не так много привилегий.



Этническое население ОАЭ / Данные World Bank

Также в ОАЭ практически нет минимальной и максимальной зарплаты. Оплата труда зависит от гражданства работника, образования, квалификации, опыта и конкретной компании. Официальная минимальная заработная плата в ОАЭ на государственном уровне не устанавливается. Размер окладов местной рабочей силы регулируется с помощью переговоров между работодателем и работником, фиксируется в трудовом контракте.

Меньше всего зарабатывают разнорабочие, а больше всего – чиновники и армейцы. Зарплата последних может составлять 13 610 – 19 055 долларов в месяц.

Сколько в ОАЭ зарабатывают люди разных профессий

Программист – 4085 – 14 970 долларов в месяц;

– 4085 – 14 970 долларов в месяц; Учитель – 6535 – 9255 долларов в месяц;

– 6535 – 9255 долларов в месяц; Бухгалтер – 2720 – 7080 долларов в месяц;

– 2720 – 7080 долларов в месяц; Инженер-механик – 2720 – 6805 долларов в месяц;

– 2720 – 6805 долларов в месяц; Электрик – 2720 – 4355 долларов в месяц;

– 2720 – 4355 долларов в месяц; Медсестра – 2180 – 4085 долларов в месяц;

– 2180 – 4085 долларов в месяц; Кассир – 815 – 1090 долларов в месяц;

– 815 – 1090 долларов в месяц; Водитель – 680 – 955 долларов в месяц.

Цены на продукты в ОАЭ

Почти все продукты питания завозят в Эмираты из соседних стран. Это и неудивительно, ведь вырастить овощи и фрукты под палящим солнцем еще та задача. В конце концов, ассортимент в супермаркетах большой и каждый найдет желаемый продукт.

Однако иногда вкус продукта может значительно отличаться от привычного. К тому же в мусульманской стране не так легко купить определенные категории товара. Речь идет о свинине и алкоголе. Конечно, их можно найти, но придется ехать в специализированные магазины.

Относительно ценовой политики – то она почти не отличается от цен в высокоразвитых странах Европы.

Сколько стоят обычные продукты в ОАЭ

Банан – 2,16 доллара за килограмм;

Шампиньоны – 1,80 доллара за 250 граммов;

Огурцы – 1,09 доллара за килограмм;

Помидоры – 1,36 доллара за килограмм;

Картофель – 0,54 доллара за килограмм;

Куриное филе – 6,81 доллара за килограмм;

Рыба – от 2,72 доллара за килограмм;

Хлеб – от 1,36 доллара за штуку.

Юля отметила, что разница между украинскими и эмиратскими товарами все же существует.

Яблоки преимущественно завозят из Америки, из Новой Зеландии. А вот молочные продукты – сметана, молоко, сыр – они ужасны. Если сравнивать с украинскими, то это небо и земля,

– пояснила Юля.

Она добавила, что ее семья тратит в неделю около 500 дирхам или 136 долларов. То есть среднестатистической зарплаты должно хватить, чтобы обеспечить семью продуктам, одеждой и даже отложить деньги на что-то еще.



Пикник в пустыне / Фото Юлии Очеретянко

Роды в мусульманской стране

Очевидно, что роды в ОАЭ и Украине существенно отличаются. Первым отличием является то, что беременность без брака преследуется законом. И нет разницы, будет ли женщина рожать в частной или государственной больнице. Документ о браке нужен абсолютно всем. Однако, на этом различия не заканчиваются.

На учет ставят после 12 недель

Если в Украине беременную ставят на учет в больнице до 12 недель, то в ОАЭ это происходит не раньше 12, а иногда даже 13 недели. По словам Юли, это объясняется тем, что медицина в Эмиратах не рассчитана на сохранение беременности до 12 недели.

Стоимость и ведение беременности

Ведение беременности и помощь при родах в ОАЭ достаточно дорогие:

от 22 000 до 30 000 дирхамов (5990 – 8168 долларов) в частных клиниках;

от 7000 дирхамов (1905 долларов) в государственных медицинских учреждениях.



Как украинцы живут в ОАЭ / Фото Юлии Очеретянко

Однако 80% этой стоимости может покрыть страхование. Его оформляют, когда женщина еще не беременна и может подтвердить это тестом. Если же страхование оформить не получилось, то выгоднее приобрести базовый пакет услуг в клинике, где вы планируете рожать. За ведение беременности Юлия и Андрей заплатили 6000 дирхам, то есть более 1600 долларов. В эту стоимость входили:

3 УЗИ;

12 обзоров врача-гинеколога + анализы.

Это очень выгодно, ведь 1 осмотр врача в моем госпитале стоил 600 дирхам (163 доллара), а 1 УЗИ – 1000 дирхам (272 доллара). То есть покупать такой пакет услуг гораздо выгоднее и все этим пользуются,

– пояснила Юля.

По ведению беременности, то Юля обратила внимание, что в ОАЭ выступают против лишних вмешательств, если будущую маму ничего не беспокоит.

Беременную никто не гонит, не мучит, не заставляет сдавать 1000 анализов. Ты сдаешь анализы тогда, когда тебе удобно. Пришла в 7 вечера – замечательно! Никто не заставляет рано вставать,

– сказала Юля.



Послеродовая палата в госпитале Dubai American Hospital / Фото It's about Dubai

Роды принимают исключительно женщины

Она отметила, что сами роды стоили еще примерно 12 000 дирхам (3267 долларов). В эту стоимость входят сами роды, пребывание в родильном зале и послеродовой палате, все лекарства и подгузники для ребенка. Юля отметила, что не было необходимости даже брать сумку в роддом, ведь там обо всем уже позаботились.

Я могу сказать, что роды по-арабски, это когда ты рожаешь, как королева. Ты ни о чем не переживаешь,

– добавила она.

Большинство врачей-гинекологов в ОАЭ являются женщинами. Как заметила Юля, в Эмиратах очень ценят приватность женщины. К примеру, если в родильный зал входит мужчина-врач, то роженицу прикрывают. В общем почти все помещения состоят из небольшой прихожей с умывальником, ширмы и уже после этого самой палаты. Это делается для того, чтобы никто не увидел ничего лишнего.



Питание в роддоме в Дубае / Фото Юлии Очеретянко

Юля рассказала, что сама палата имела душ, туалет и была очень удобной. За дополнительную плату там мог жить ее муж. По питанию нареканий также не было. Вместо натертой вареной свеклы в госпитале давали свежие фрукты, смузи, сладости и десерты, красную рыбу и мясо. Меню можно выбрать, исходя из собственных вкусов.

Кроме того, в палате каждой женщины есть кнопка экстренного вызова медперсонала. Как заметила Юля, медсестры приходили к ней по первому требованию и помогали в уходе за ребенком. И все это они делали с искренней улыбкой.

Родовой зал в госпитале Dubai American Hospital: смотрите видео

Особенности менталитета и необычные запреты в ОАЭ

В ОАЭ влюбленным запрещено целоваться в общественных местах. И говорится сейчас вовсе не о "дружественном поцелуе" в щечку. В некоторых местах парень и девушка не могут обниматься и ходить за ручку. Это правило касается даже супружеской пары. В ОАЭ запрещено фотографировать местных жителей. Если вы выложите в сеть фото, на которых случайно оказались арабы в белых одеждах, вас могут подать в суд. Не желательно есть на ходу в любых общественных местах или транспорте. Возможно, это несколько жесткое правило, но оно помогает избежать мусора на улицах. В метро есть специальные "женские" вагоны, а на пляжах раз в неделю бывает женский день. Мужчинам нельзя ехать в женском вагоне – за это грозит крупный штраф. В общественном месте не стоит разгуливать в коротких юбках и шортах. Согласно правилам, руки, декольте и колени должны быть закрыты. Пляжный наряд также должен быть сдержанным. Ни о каком мини-бикини даже не может быть и речи. Алкоголь в ОАЭ не встретишь ни в одном магазине. Чтобы приобрести что-то "с градусом", нужно ехать в специализированные магазины.

Юля и Андрей заметили, что большинство из этих запретов довольно кстати и к ним можно быстро привыкнуть. Тем более, что часть ограничений есть ни что иное, как обычные правила этикета, как и в других странах.

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О возможном возвращении в Украину

Андрей сказал, что в Украине прекрасная природа, есть горы, моря, реки, леса и ландшафты на любой вкус.

Лучшего места для жизни не представить. Люди хорошие, умные, воспитанные, одновременно частично озлоблены. Зато есть хорошая погода, 4 сезона и волшебная природа. И, наконец, ты дома,

– подчеркнул он.

Однако Юля заметила, что пока вопрос о возвращении в Украину в ее семье не стоит, в том числе и из-за экономической ситуации.