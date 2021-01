Хотя зима в Украине в этом году не очень холодная и без снега. Однако, наверное, каждый задумывался о зиме в теплых и солнечных краях. Сколько это стоит и дешевле ли отечественного отдыха – читайте в нашем материале.

Источник: "О, Море"

Цены сравнивали с помощью сайта Numbeo. Например взяли сумму из среднего чека на коммунальные услуги, транспорт, проживание, питание и другие расходы за месяц.

Также стоит учесть средние зарплаты:

Украина – 8 тысяч гривен,

Турция – 11 тысяч гривен,

Объединенные Арабские Эмираты – 84 тысячи гривен,

Египет – 6 тысяч гривен.

Украина

В список обязательных расходов журналисты учли базовые потребности для семьи.

Цены на базовые расходы в Украине:



Аренда жилья – 8630 гривен

Питание – 2195 гривен на одного человека

Коммунальные услуги и интернет (роуминг 130 грн) – 2900 гривен

Ужин в ресторане – 600 гривен

Спорт или развлечения – 500 гривен

Общественный транспорт - 250 гривен

Цена бензина за 1 литр – 28 гривен



Отдых в Украині \ Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash

Питание включает: молоко 5 литров (150 гривен), хлеб 10 штук (200 гривен), рис 2 килограмма (80 гривен), мясо 3 килограмма (570 гривен), яйца 4 лотка по 12 штук (112 гривен), сыр 1 килограмм (300 гривен), яблоки 1 килограмм (35 гривен), бананы 1 килограмм (28 гривен), апельсины 1 килограмм (50 гривен), картофель 2 килограмма (30 гривен), помидоры 1 килограмм (60 гривен), вода 20 литров ( 180 гривен), зелень 3 пучка (60 гривен).

Всего 1795 гривен на одного человека.

Общая сумма в месяц, которая нужна для семьи с одним ребенком, без автомобиля – 16 470 гривен.

Турция



Отдых в Турции – это не только all inclusive \ Photo by Ali Kanibelli on Unsplash

Это туристическая страна, которую любят туристы за гостиницы с all inclusive. Однако Турция может и предложить отдых для туристов, путешествующих самостоятельно.

В регионах у Средиземного и Эгейского моря почти не бывает снега и климат напоминает украинскую весну.

Цены на базовые расходы в Турции: Аренда жилья – 5702 гривен

Питание – 1552 гривен на одного человека

Коммунальные услуги и интернет (роуминг 300 гривен) – 2 тысячи гривен

Ужин в ресторане – 400 гривен

Спорт или развлечения – 500 гривен

Транспорт общественный – 700 гривен

Бензин 1 литр – 23 гривны

Питание включает: молоко 5 литров (95 гривен), хлеб 10 штук (93 гривны), рис 2 килограмма (90 гривен), мясо 3 килограмма (735 гривен), яйца 4 лотка по 12 штук (168 гривен), сыр 1 килограмм (152 гривны), яблоки 1 килограмм (21 гривна), бананы 1 килограмм (51 гривна), апельсины 1 килограмм (27 гривен), картофель 2 килограмма (30 гривен), помидоры 1 килограмм (19 гривен), вода 20 литров ( 123 гривен), зелень 3 пучка (45 гривен).

Всего: 1552 гривен на одного человека.

Общая сумма в месяц, которая нужна для семьи с одним ребенком, без автомобиля – 11 700 гривен.

Объединенные Арабские Эмираты

Это дорогая страна для туристов, но все же можно найти доступные варианты для зимовки.

Цены на базовые расходы в Дубае:



Аренда жилья – 20 тысяч гривен,

Питание – 1731 гривен на одного человека

Коммунальные услуги и интернет (роуминг 500 грн) – 5 тысяч гривен

Ужин в ресторане – 500 гривен

Спорт или развлечения – 1000 гривен

Транспорт общественный – 1000 гривен

Бензин 1 литр – 60 гривен

Также в стране есть проблемы с интернетом. Сумма от провайдера за месяц может достигать 2300 грн, поэтому лучше покупать роуминг, чтобы быть на связи. Питание включает: молоко 5 литров (170 гривен), хлеб 10 штук (340 гривен), рис 2 килограмма (40 гривен), мясо 3 килограмма (300 гривен), яйца 4 лотка по 12 штук (290 гривен), сыр 1 килограмм (132 гривен), яблоки 1 килограмм (26 гривен), бананы 1 килограмм (20 гривен), апельсины 1 килограмм (23 гривен), картофель 2 килограмма (30 гривен), помидоры 1 килограмм (18 гривен), вода 20 литров ( 240 гривен), зелень 3 пучка (150 гривен). Всего: 1731 гривен на одного человека. Путевка на две недели в Дубае для двух человек будет стоить от 1000 долларов (28 тысяч гривен), то месяц проживания здесь для семьи из двух человек и ребенка, будут снимать жилье и не пользоваться авто – будет стоить 30 962 гривен. Даже с такой высокой ценой на аренду жилья – месяц проживания таки выгоднее две недели all inclusive.

Египет



Египет – экзотическая страна, которую любят украинцы \ Photo by Simon Berger on Unsplash

Это популярная и доступная страна для отдыха украинцев. В Египте всегда делают все возможное для комфортного отдыха туристов.