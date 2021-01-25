Где выгодно перезимовать: сравнение цен в Турции, ОАЭ, Египте и Украине
Хотя зима в Украине в этом году не очень холодная и без снега. Однако, наверное, каждый задумывался о зиме в теплых и солнечных краях. Сколько это стоит и дешевле ли отечественного отдыха – читайте в нашем материале.
Источник: "О, Море"
Цены сравнивали с помощью сайта Numbeo. Например взяли сумму из среднего чека на коммунальные услуги, транспорт, проживание, питание и другие расходы за месяц.
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Также стоит учесть средние зарплаты:
- Украина – 8 тысяч гривен,
- Турция – 11 тысяч гривен,
- Объединенные Арабские Эмираты – 84 тысячи гривен,
- Египет – 6 тысяч гривен.
Украина
В список обязательных расходов журналисты учли базовые потребности для семьи.
Отдых в Украині \ Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash
Питание включает: молоко 5 литров (150 гривен), хлеб 10 штук (200 гривен), рис 2 килограмма (80 гривен), мясо 3 килограмма (570 гривен), яйца 4 лотка по 12 штук (112 гривен), сыр 1 килограмм (300 гривен), яблоки 1 килограмм (35 гривен), бананы 1 килограмм (28 гривен), апельсины 1 килограмм (50 гривен), картофель 2 килограмма (30 гривен), помидоры 1 килограмм (60 гривен), вода 20 литров ( 180 гривен), зелень 3 пучка (60 гривен).
Всего 1795 гривен на одного человека.
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Общая сумма в месяц, которая нужна для семьи с одним ребенком, без автомобиля – 16 470 гривен.
Турция
Отдых в Турции – это не только all inclusive \ Photo by Ali Kanibelli on Unsplash
Это туристическая страна, которую любят туристы за гостиницы с all inclusive. Однако Турция может и предложить отдых для туристов, путешествующих самостоятельно.
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В регионах у Средиземного и Эгейского моря почти не бывает снега и климат напоминает украинскую весну.
Питание включает: молоко 5 литров (95 гривен), хлеб 10 штук (93 гривны), рис 2 килограмма (90 гривен), мясо 3 килограмма (735 гривен), яйца 4 лотка по 12 штук (168 гривен), сыр 1 килограмм (152 гривны), яблоки 1 килограмм (21 гривна), бананы 1 килограмм (51 гривна), апельсины 1 килограмм (27 гривен), картофель 2 килограмма (30 гривен), помидоры 1 килограмм (19 гривен), вода 20 литров ( 123 гривен), зелень 3 пучка (45 гривен).
Всего: 1552 гривен на одного человека.
Общая сумма в месяц, которая нужна для семьи с одним ребенком, без автомобиля – 11 700 гривен.
Объединенные Арабские Эмираты Современный Дубай \ Photo by ZQ Lee on Unsplash
Это дорогая страна для туристов, но все же можно найти доступные варианты для зимовки.
Египет
Египет – экзотическая страна, которую любят украинцы \ Photo by Simon Berger on Unsplash
Это популярная и доступная страна для отдыха украинцев. В Египте всегда делают все возможное для комфортного отдыха туристов.
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