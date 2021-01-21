Для путешествий авиаперелеты есть самой дорогой частью поездки. Цены на рейсы стали ниже в последние годы, они все равно могут существенно увеличить бюджет путешествия или даже стать причиной отказа от поездки. Независимо от того, путешествуете вы самостоятельно или с семьей, поиск дешевого авиарейса никогда не помешает.

Журналисты Travel24 собрали несколько советов, как сэкономить на перелетах независимо от страны прибытия.

Всегда проверяйте правила полета

Это может показаться очевидным, но некоторые люди забывают, что стоит проверять правила авиакомпании, в частности условия перевозки багажа.

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Всегда учитывайте допустимые килограммы и габариты багажа, также не стоит забывать о правильной упаковке некоторых особых категорий вещей. Не соблюдение норм и правил авиакомпании может привести к дополнительным расходам на оплачивания штрафов.

Есть и другие сборы, которых вы можете избежать, если будете обращать внимание на мелкий шрифт. Особенно это касается бюджетных авиакомпаний, поэтому обязательно внимательно читайте все условия.

Гибкие даты и время полета

Цены на авиабилеты очень отличаются в зависимости от дня недели, времени года и предстоящими праздниками, таких как Рождество, Новый год, Пасха и тому подобное. Также цены зависят от месяца, например август – это месяц, когда все отправляются в отпуск.



Есть удачные даты для покупки билетов \ Photo by Chris Leipelt on Unsplash

Если коротко, цена на билет самая высокая в сезон пик. Поэтому для того, чтобы сэкономить на билетах стоит выбирать менее популярные месяцы для путешествий, например ноябрь, март или февраль, то есть не в сезон.

Более того, почти всегда дешевле летать в середине недели, чем в выходные, поскольку большинство людей путешествуют в субботу и воскресенье, в период, когда авиакомпании повышают цены. Цены на авиабилеты также меньше, если лететь утренними или ночными рейсами.

Гибкое место прибытия

Если вы планируете путешествие, но вам неважно куда именно - это хорошая возможность сэкономить средства, ведь теперь у вас есть возможность выбрать самый дешевый вариант.

Поисковые системы авиакомпаний упростили поиск во всем мире, чтобы вы имели возможность найти самый дешевый билет. Больше не нужно искать вручную.

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Веб-сайты, такие как Skyscanner, Momondo и Google Flights, предлагают инструменты для изучения, которые позволяют увидеть карту мира со всеми рейсами на нем. Это позволяет легко сравнивать несколько направлений без необходимости продумывать все возможные варианты. Вы, наверное, даже найдете несколько интересных направлений, о которых даже не догадывались!

Выбирайте бюджетных перевозчиков (лоукостеры)

Несколько лет назад, появилось множество дешевых авиакомпаний (лоукостеров), что позволяет летать по всему миру за очень небольшие деньги.

Полет на бюджетных авиакомпаниях является хорошей дешевой альтернативой. Да, за эти деньги вы не получите премиум обслуживания, довольно часто в цену входит только ручная кладь, но так вы точно сможете посетить больше стран.

Путешествуйте с пересадками

Это не только помогает выбрать удобные даты и время, но и еще один способ сэкономить средства. Например, иногда дешевле долететь до Лондона и сделать пересадку, а дальше лететь в Амстердам, нежели лететь напрямую в Амстердам из города вылета.

Чтобы воспользоваться этим методом, выясните, сколько стоит прямой путь до пункта назначения. Затем откройте Google Рейсы и введите место предназначения, чтобы проверить цены в аэропортах поблизости.

Если вы решили бронировать рейс с пересадкой, убедитесь, что у вас есть не менее трех часов между полетами. Это даст вам время на случай задержки первого рейса.

Если оставить трехчасовой буфер, вы также покроете страховой случай, поскольку большинство страховых компаний требует наличие задержки по крайней мере на 3 часа, прежде чем вы сможете подать жалобу об отмененном рейсе или рейсе, что опоздал.

Следите за специальными предложениями

Прежде чем начать искать полеты, убедитесь, что вы подписались на рассылки от авиакомпаний. Присоединение в список рассылки авиакомпаний и веб-сайтов о горячих предложениях даст вам доступ к лучшим.



Путешествовать с пересадками может быть выгодно​ \ Photo by Metin Ozer on Unsplash

Чаще всего дешевые рейсы доступны лишь ограниченное время, поэтому лучше не опускать возможности и быть проинформированным о выгодных предложениях всегда.

Помните, что не все поисковые системы одинаковы

Чтобы найти лучшее предложение, вам нужно выполнить поиск по нескольким веб-сайтах. Многие крупные поисковые системы не содержат перечни бюджетных перевозчиков или непонятных иностранных перевозчиков, поскольку эти авиакомпании не хотят платить комиссию за бронирование.

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Другие не перечисляют сайты бронирования, которые не имеют перевода на английский язык. А другие все еще отражают только цены, полученные непосредственно у авиакомпаний.

Следовательно, не все системы по поиску авиарейсов настроены одинаково, и все имеют свои преимущества и недостатки. Именно поэтому рекомендуется просматривать предложения от всех программ.

Пользуйтесь скидками для студентов

Если вы студент (или моложе 26 лет), вам доступно много скидок. Обычно можно найти цены на 20-30% ниже стандартного тарифа. Кроме того, большинство студенческих скидок действуют и в авиакомпаниях-партнерах.

Например, Delta предлагает студенческую скидку, что означает, что вы можете воспользоваться ею и в авиакомпаниях-партнерах, таких как KLM и Air France. Если вы не уверены, какие авиакомпании предлагают скидки, посетите их веб-сайт или позвоните на горячую линию.

Заказывайте рейсы от различных авиалиний

Если вы осуществляете бронирование непосредственно в авиакомпании, вы сможете летать только с этой авиакомпанией и любыми авиакомпаниями-партнерами. Это означает, что ваши варианты будут ограничены, когда дело касается поиска идеального маршрута или экономии денег.

Если вы хотите сэкономить как можно больше, можно проследить и забронировать рейсы от различных авиакомпаний туда и обратно.



Пользуйтесь бонусами и скидками​ \ Photo by Joakim Honkasalo on Unsplash

Это возможно сделать на некоторых веб-сайтах для бронирования, таких как Kiwi.com. Они составляют поездки, используя любые рейсы, которые им удается найти, чтобы гарантировать, что Вы получите самую низкую цену.

Используйте баллы и мили

Когда бронируете первую поездку, стоит узнать о бонусах, кэшбэке или карточке с наградами за путешествия.

Программы вознаграждений авиакомпаний – это способ, которым упорные туристы зарабатывают на бесплатные перелеты, льготы и бесплатное проживание в отеле. Они предлагают обновления полетов, огромные бонусы, кредит на такие поездки, как Uber, доступ к бесплатным мероприятиям, доступ в залы отдыха в аэропортах и ​​многое другое.

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Независимо от того, как часто вы путешествуете, вам следует записаться в программу лояльности и вознаграждений. Если вы разумно подходить к расходам и накапливать баллы и мили, можно хорошо сэкономить.

Поиск цен на билеты для каждого путешественника отдельно

Если вы путешествуете с друзьями или семьей, не ищите и не покупайте несколько билетов за один раз. Авиакомпании всегда показывают самую высокую цену билетов в группе билетов, а это значит, что в итоге вы заплатите больше денег.

Например, если вы семья из четырех человек и ищете четыре места, авиакомпания найдет четыре места вместе и покажет стоимость проезда на основе высокой стоимости билета.

Итак, если место A стоит 100 долларов, места B и C – 50 долларов, а место D – 200 долларов, система оценит билеты 200 долларов за каждый вместо того, чтобы составлять отдельные цены на билеты.



Покупайте билет для каждого члена семьи отдельно\ Photo by Paloma Beer on Unsplash

Поэтому стоит всегда покупать билеты для каждого пассажира отдельно. Затем, во время оформления заказа, вы можете выбрать свои места, чтобы вы и ваша семья сидели вместе. И даже если вы окажетесь не рядом друг с другом, это справедливая цена ради экономии нескольких сотен долларов.

Ищите билеты в других валютах

Если валюта вашей страны сегодня стабильная по сравнению с другими странами мира, ищите авиабилеты в стране, где валюта слабее.

Это может быть та же авиакомпания, тот же рейс и тот же класс бронирования, но стоит сравнить цены в разных валютах. Функция изменения валюты должна быть доступна на сайте авиакомпаний.

Этот совет работает не всегда, но достаточно часто это может сэкономить ваши средства.

Заказывайте билеты заранее

Известно, что стоимость билета зависит от спроса. Здесь следует определить тот оптимальный период, когда авиакомпании начинают снижать цены на билеты. Не стоит медлить до последней секунды, но и бронировать билеты за несколько месяцев также не вариант.

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Лучшее время для заказа рейса – примерно 6-8 недель до вылета или примерно за три месяца до того, как вы собираетесь куда-то в пиковый сезон.

Однако, это не жесткое правило, поэтому используйте его как рекомендацию. Возможно, это не будет огромной скидки, но это лучше, чем платить больше, когда цена неизбежно возрастет.

Поиск рейсов в режиме инкогнито

Обычно можно заметить как цена растет на тот же рейс, когда вы ищете его несколько раз. В таком случае стоит проверить одну теорию.

На многих сайтах авиаперевозок есть файлы cookie, которые замечают, когда вы несколько раз искали поездку, и они начинают поднимать цену. Не доказано, что именно это влияет на рост цены. Однако рекомендуется всегда устанавливать браузер в частном режиме или в режиме инкогнито, когда вы ищете авиабилеты.



Научитесь правильно искать билеты​ \ Photo by Myznik Egor on Unsplash

Это означает, что браузер не будет сохранять файлы cookie, когда вы закроете окно, поэтому в дальнейшем веб-сайты не будут распознавать, что вы были там раньше или выполняли этот поиск.

Так можно настроить браузер как частный / анонимный:

Как установить Chrome для режима инкогнито:

Выберите "Файл" и "Новое окно инкогнито" в раскрывающемся меню (или нажмите "Shift + Cmd + N" на Mac, "Shift + Ctrl + N" на ПК).

Как установить частный Safari:

В выпадающем меню выберите "Файл" и "Новое личное окно" (или нажмите "Shift + Cmd + N" на Mac, "Shift + Ctrl + N" на ПК).

Ложные тарифы

И в огромных авиакомпаниях случаются технические проблемы. Бывает так, что на сайте происходит ошибка и билет на другой конец мира может стоить 1 доллар!

Иногда авиакомпании допускают ошибку, размещая новый рейс, и ставят неправильную цену. И это то, что называется ложный тариф.

Фокус с ложными тарифам заключается в том, что они длятся не очень долго. Иногда они длятся всего час-два или меньше, до тех пор, пока сотрудники компании не заметят ошибки. Это можно заметить из-за огромного роста продаж на определенный рейс.

Эти транзакции становятся подозрительными и руководство быстро меняет цену. Возможно, они могут отправить письмо с сообщением о том, что ваш билет недействителен и вернут деньги. Но случается и такое, что можно действительно купить билеты по ложным тарифам.

Существуют специальные сайты и программы, которые сообщают о появлении таких тарифов. Именно поэтому стоит вернуться к правилу 6 и подписаться на рассылку новостей.

Используйте VPN, чтобы "обмануть" веб-сайты авиакомпаний

VPN (виртуальная частная сеть) – это инструмент, который можно использовать для защиты своего компьютера в общедоступных сетях.

Так как можно использовать VPN для поиска дешевых рейсов?

VPN позволяет выбрать, через какую страну вы будете заходить на сайт. Скажем, вы были в США и искали рейс в Италии. Вы можете подключить свой VPN через домен Италии, а затем перейти на веб-сайт авиакомпании и "обмануть" его, убеждая, что вы находитесь в Италии и ищете тот же рейс.



Используйте VPN для поиска билетов на самолет​ \ Photo by Leonardo Miranda on Unsplash

Иногда это влияет на цену, поэтому рекомендуем искать рейс через VPN страны, в которой должен происходить рейс.

Иногда туда и обратно дешевле, чем в одну сторону

Иногда бывает так, что рейс туда и обратно дешевле, чем билет в одну сторону. В этом случае вы можете просто забронировать билет в оба конца, а не в одну сторону, а потом просто не лететь обратно. Это не постоянное условие, но такое случается.

Следовательно, не существует единого волшебного правила для экономии средств во время путешествия. Все-таки хорошо иметь в своем арсенале несколько инструментов поиска дешевых полетов. Надеемся, наши советы пригодятся вам! Bon voyage!