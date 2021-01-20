В 2020 году из-за пандемии коронавируса туристическая отрасль в Украине понесла убытки на 60 миллиардов гривен.

Об этом заявили во время пресс конференции по оценке влияния COVID-19 на гостиничную индустрию Украины, сообщает Travel24.

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В общем, в мире из-за низкого спроса потерять в туристической отрасли около 800 миллиардов долларов.

В то же время в Украине все еще нет детальных статистических данных о туристическом рынке и его участниках. Глава Госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив уточнила, что подробные результаты индустрии в 2020 году агентство планирует обнародовать в начале февраля.

Для Госагентства это будет один из приоритетов в 2021 году. В том бюджете, которым мы обладаем, а это 100 миллионов гривен, мы планируем значительную долю финансирования направить на создание Единого туристического реестра, где смогут зарегистрироваться все средства размещения и субъекты туристической деятельности и получать оперативную статистику хотя бы каждый месяц,

– рассказала Олеськив.

Ранее НБУ сообщал, что в 2020 году украинские туристы потратили около 4,5 миллиарда долларов на отдых за рубежом. Это вдвое меньше, чем в 2019 году. Они сделали прогноз, что за следующие два года расходы украинских туристов вернутся на уровень 2019 года.