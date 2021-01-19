Как самостоятельно организовывать поездку за границу, на чем можно сэкономить и почему важно брать с собой в дорогу других?

Об этом и других туристических лайфхаках рассказала для "О, Море" организатор путешествий Настя Кучина.

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Чтобы ездить авто, а не автобусом – езжайте в компании 5 человек

Девушка советует ехать самому и не в паре. А лучше собирать компанию из 5 человек, так дешевле арендовать автомобиль и жить можно в приличном жилье, а не в хостелах.

"Когда ты в компании, то можешь себе позволить гораздо больше, чем один. Сам ты машину арендованную в 20 лет не оплатишь, а если оплатишь, то финансово это будет очень трудно. Так же и с жильем", – рассказала путешественница.



Путишествинница Настя Кучына \ Фото "О, Море"

Искать компанию лучше не среди близких друзей

Искать компаньонов для путишествий девушка не советует среди близких знакомых, у них чаще всего появляются отговорки. Проще найти компанию среди дальнейших знакомых.

Многие люди стесняются искать знакомых, но если есть вариант сэкономить, то почему этого не сделать? Я более 10 раз делала групповые путешествия, брала с собой людей, которых я ни разу не видела до этого, и со многими из них мы сейчас дружим,

– рассказала Настя.

Ищите пляж вручную на Google Maps

Путешественница говорит, что никогда не покупается на те локации, которые расписаны в интернете, даже в классных блоггеров.



Пляж в Бразилии \ Photo by Elizeu Dias on Unsplash

"Я всегда ищу вручную на Google Maps. Просто сижу за ноутбуком и по побережью смотрю, где есть какой пляж. Обычно это срабатывает очень круто, потому что ты приезжаешь туда, где есть только 10 местных и никого, а в 5 километрах от этого места сесть негде", – говорит туристка.

Мониторьте компании перед арендой машины

Чтобы арендовать авто, лучше много искать и сравнивать разные компании. В каждой стране и компании есть свои нюансы. Внимание следует обращать на депозит. Он может быть, а может и не быть.



Будьте осторожны с арендой авто​ \ Photo by Jamie Street on Unsplash

В некоторых компаниях может быть 3 000 евро, это примерно 100 тысяч гривен, поэтому это стоит знать заранее и либо взять с собой в дорогу человека, у которого есть эти деньги, или найти другие варианты.

Также стоит проверить, будет ли меняться депозит, если берете страхования. Настя говорит, что всегда в путешествиях пользуеться украинскими водительскими правами.

Многие пишут, что надо иметь международные права, чтобы арендовать машину за границей. У меня обычные права, которые я получила в Украине, и ни разу меня не просили в Канаде или Европе международные права. Главное, чтобы фамилия была латиницей и совпадала с загранпаспортом,

– добавила девушка.

Мониторьте билеты правильно, нельзя постоянно обновлять страницу

Надо четко знать, куда вы хотите поехать. После этого можно приступать к мониторингу билетов.

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Их можно проверять цену на билеты каждый день. Лучше всего делать это раз в две недели. Потому что примерно каждые две-три недели меняется ценовая политика в лоу-костей.

Если же обновлять сайт часто, например, одно направление проверять два раза в неделю, то фиксируют активность за пользователем и ваша цена не будет уменьшаться, даже если с других гаджетов и у других людей она будет ниже,

– пояснила путешественница секрет.

Советуйтесь с теми, кто уже был в этой стране

Настя говорит: если у вас несколько знакомых ездили туда же, куда планируете, писать нужно всем, ведь опыт у каждого свой.



Путишестваия с друзьями всегда веселее \ Photo by Chang Duong on Unsplash

Они могут дать если и совсем мало, то все равно что-то полезное – где они вкусно и дешево поели, где раздавали бесплатный смузи, за каким углом есть магазин с дешевыми продуктами, о каком жилье они услышали на пляже, и оно может быть вдвое дешевле, чем то, которое вы найдете сами,

– сказала Настя.