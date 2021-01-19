Как путешествовать с роскошью, когда денег минимум: практические советы туристки
Как самостоятельно организовывать поездку за границу, на чем можно сэкономить и почему важно брать с собой в дорогу других?
Об этом и других туристических лайфхаках рассказала для "О, Море" организатор путешествий Настя Кучина.
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Чтобы ездить авто, а не автобусом – езжайте в компании 5 человек
Девушка советует ехать самому и не в паре. А лучше собирать компанию из 5 человек, так дешевле арендовать автомобиль и жить можно в приличном жилье, а не в хостелах.
"Когда ты в компании, то можешь себе позволить гораздо больше, чем один. Сам ты машину арендованную в 20 лет не оплатишь, а если оплатишь, то финансово это будет очень трудно. Так же и с жильем", – рассказала путешественница.
Путишествинница Настя Кучына \ Фото "О, Море"
Искать компанию лучше не среди близких друзей
Искать компаньонов для путишествий девушка не советует среди близких знакомых, у них чаще всего появляются отговорки. Проще найти компанию среди дальнейших знакомых.
Многие люди стесняются искать знакомых, но если есть вариант сэкономить, то почему этого не сделать? Я более 10 раз делала групповые путешествия, брала с собой людей, которых я ни разу не видела до этого, и со многими из них мы сейчас дружим,
– рассказала Настя.
Ищите пляж вручную на Google Maps
Путешественница говорит, что никогда не покупается на те локации, которые расписаны в интернете, даже в классных блоггеров.
Пляж в Бразилии \ Photo by Elizeu Dias on Unsplash
"Я всегда ищу вручную на Google Maps. Просто сижу за ноутбуком и по побережью смотрю, где есть какой пляж. Обычно это срабатывает очень круто, потому что ты приезжаешь туда, где есть только 10 местных и никого, а в 5 километрах от этого места сесть негде", – говорит туристка.
Мониторьте компании перед арендой машины
Чтобы арендовать авто, лучше много искать и сравнивать разные компании. В каждой стране и компании есть свои нюансы. Внимание следует обращать на депозит. Он может быть, а может и не быть.
Будьте осторожны с арендой авто \ Photo by Jamie Street on Unsplash
В некоторых компаниях может быть 3 000 евро, это примерно 100 тысяч гривен, поэтому это стоит знать заранее и либо взять с собой в дорогу человека, у которого есть эти деньги, или найти другие варианты.
Также стоит проверить, будет ли меняться депозит, если берете страхования. Настя говорит, что всегда в путешествиях пользуеться украинскими водительскими правами.
Многие пишут, что надо иметь международные права, чтобы арендовать машину за границей. У меня обычные права, которые я получила в Украине, и ни разу меня не просили в Канаде или Европе международные права. Главное, чтобы фамилия была латиницей и совпадала с загранпаспортом,
– добавила девушка.
Мониторьте билеты правильно, нельзя постоянно обновлять страницу
Надо четко знать, куда вы хотите поехать. После этого можно приступать к мониторингу билетов.
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Их можно проверять цену на билеты каждый день. Лучше всего делать это раз в две недели. Потому что примерно каждые две-три недели меняется ценовая политика в лоу-костей.
Если же обновлять сайт часто, например, одно направление проверять два раза в неделю, то фиксируют активность за пользователем и ваша цена не будет уменьшаться, даже если с других гаджетов и у других людей она будет ниже,
– пояснила путешественница секрет.
Советуйтесь с теми, кто уже был в этой стране
Настя говорит: если у вас несколько знакомых ездили туда же, куда планируете, писать нужно всем, ведь опыт у каждого свой.
Путишестваия с друзьями всегда веселее \ Photo by Chang Duong on Unsplash
Они могут дать если и совсем мало, то все равно что-то полезное – где они вкусно и дешево поели, где раздавали бесплатный смузи, за каким углом есть магазин с дешевыми продуктами, о каком жилье они услышали на пляже, и оно может быть вдвое дешевле, чем то, которое вы найдете сами,
– сказала Настя.
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