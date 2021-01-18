В самолете нужно соблюдать правила и слушаться бортпроводников. Это будет гарантировать безопасность вам и другим пассажирам.

Стюардесса в социальной сети TikTok рассказала про запрещенное слово на борту самолета. Это слово "бомба". Его лучше никогда не произносить во время полета.

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Девушка сказала, если даже турист так захочет описать обед, который ему подали на борту, то шутку никто не оценит.

Также она посоветовала не заигрывать со стюардессами – это против правил. Хотя девушка призналась, что с ней такое случалось.

Ранее мы писали, что бортпроводницам запрещено брать деньги в пассажиров как подарок. Однако, можно отблагодарить духами или украшениями.