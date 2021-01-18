У літаку потрібно дотримуватися правил та слухатися бортпровідників. Це гарантуватиме безпеку вам та іншим пасажирам.

Стюардеса у соціальній мережі TikTok розповіла про заборонене слово на борту літака. Це слово "бомба". Його краще ніколи не вимовляти під час польоту.

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Дівчина сказала, якщо навіть турист так захоче описати обід, який йому подали на борту, то його жарт ніхто не оцінить.

Також бортпровідниця порадила не загравати зі стюардесами – це проти правил. Хоча дівчина зізналася, що з нею таке траплялося.

Раніше ми писали, що бортпровідницям заборонено брати гроші у пасажирів як подарунок. Проте, можна віддячити парфумами чи прикрасами.