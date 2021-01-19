Як самостійно організовувати поїздку за кордон, на чому можна зекономити і чому важливо брати з собою в дорогу інших?

Про це та інші туристичні лайфхаки розповіла для "О, Море" організаторка подорожей Настя Кучина.

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Щоб їздити авто, а не автобусом – їдьте у компанії 5 людей

Дівчина радить їхати не самому і не в парі. А краще збирати компанію з 5 людей, так дешевше орендувати автомобіль і жити можна у пристойному житлі, а не в хостелах.

"Коли ти в компанії, то можеш собі дозволити набагато більше, ніж сам. Сам ти машину орендовану у 20 років не оплатиш, а якщо оплатиш, то фінансово це буде дуже важко. Так само і з житлом", – розповіла мандрівниця.



Мандрівниця Настя Кучина \ Фото "О, Море"

Шукати компанію краще не серед близьких друзів

Шукати компаньйонів для мандрів дівчина не радить серед близьких знайомих, бо в них найчастіше з'являються відмовки. Простіше знайти компанію серед дальших знайомих.

Багато людей соромляться шукати знайомих, але якщо є варіант зекономити, то чому цього не зробити? Я понад 10 разів робила групові подорожі, брала з собою людей, яких я ні разу не бачила перед цим і з багатьма з них ми зараз дружимо,

– розповіла Настя.

Шукайте пляжі вручну на Google Maps

Мандрівниця каже, що ніколи не купується на ті локації, які розписані в інтернеті, навіть у класних блогерів.



Пляж у Бразилії \ Photo by Elizeu Dias on Unsplash

"Я завжди шукаю вручну на Google Maps. Просто сиджу за ноутбуком і по узбережжі дивлюся, де є якийсь пляж. Зазвичай це спрацьовує дуже круто, бо ти приїжджаєш туди, де є тільки 10 місцевих і нікого, а за 5 кілометрів від цього місця сісти нема де", – каже туристка.

Моніторте компанії перед орендою машини

Щоб орендувати авто, краще багато шукати і порівнювати різні компанії. У кожній країні та компанії є свої нюанси. Увагу слід звертати на депозит. Він може або бути, або ні.



Будьте обережні з орендою авто \ Photo by Jamie Street on Unsplash

У деяких компаніях може бути 3 000 євро, це приблизно 100 тисяч гривень, тому це варто знати наперед і або взяти з собою в дорогу людину, в якої є ці гроші, або знайти інші варіанти.

Також варто перевірити, чи буде змінюватися депозит, якщо берете страхування. Настя каже, що завжди в подорожах користувалася українськими водійськими правами.

Багато хто пише, що треба мати міжнародні права, щоб орендувати машину за кордоном. У мене звичайні права, які я отримала в Україні, і жодного разу мене не просили в Канаді чи Європі міжнародні права. Головне, щоб прізвище було латиницею і збігалося із закордонним паспортом,

– додала дівчина.

Моніторте квитки правильно, не можна постійно оновлювати сторінку

Треба чітко знати, куди ви хочете поїхати. Після цього можна приступати до моніторингу квитків.

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Їх не можна перевіряти ціну на квитки кожного дня. Найкраще робити це раз на два тижні. Тому що приблизно кожні два-три тижні змінюється цінова політика у лоу-костів.

Якщо ж оновлювати сайт часто, наприклад, один напрямок перевіряти два рази на тиждень, то фіксують активність за користувачем і ваша ціна не буде зменшуватися, навіть якщо з інших гаджетів і в інших людей вона буде нижчою,

– пояснила мандрівниця секрет.

Радьтеся з тими, хто вже був у цій країні

Настя каже: якщо у вас кілька знайомих їздили туди ж, куди плануєте ви, писати потрібно всім, адже досвід у кожного свій.



Подорожі з друзями завжди веселіші \ Photo by Chang Duong on Unsplash

Вони можуть дати якщо і зовсім мало, то все одно щось корисне – де вони смачно і дешево поїли, де роздавали безкоштовний смузі, за яким рогом є магазин з дешевими продуктами, про яке житло вони почули на пляжі, і воно може бути вдвічі дешевше, ніж те, яке ви знайдете самі,

– сказала Настя.