Туроператор TPG разом з новим українським лоукостером Bees Airline запускають перший рейс до Кенії з аеропорту в Жулянах.

Польоти до Момбаси заплановані на 16, 25 квітня і 4 травня. Зворотні рейси будуть 26 квітня та 5 травня. Про це повідомляє TPG.

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Наразі квитки можна купити тільки разом з туром. По дорозі в обидва боки літак робитиме посадку для дозаправлення у Єгипті без виходу пасажирів в термінал.

Що відомо про новий лоукостер Bees Airline

Базуватися компанія буде в аеропорту в Жулянах. Використовуватимуть літаки, якими раніше користувалися МАУ, – це два Boeing 737-800. До 2022 року авіапарк планують розширити до 6 літаків. Базуватися компанія буде в аеропорту в Жулянах.

Власником перевізника є, як свідчать дані з відкритого доступу, український підприємець Сергій Смирний – персона непублічна.