Туроператор TPG вместе с новым украинским лоукостером Bees Airline запускают первый рейс в Кению из аэропорта в Жулянах.

Полеты в Момбасу запланированы на 16, 25 апреля и 4 мая. Обратные рейсы будут 26 апреля и 5 мая. Об этом сообщает TPG.

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Сейчас билеты можно купить только вместе с туром. По дороге в обе стороны самолет будет делать посадку для дозаправки в Египте без выхода пассажиров в терминал.

Что известно о новом лоукостере Bees Airline

Базироваться компания будет в аэропорту в Жулянах. Использовать будут самолеты, которыми ранее пользовались МАУ – это два Boeing 737-800. К 2022 году авиапарк планируется расширить до 6 самолетов. Базироваться компания будет в аэропорту в Жулянах.

Владельцем перевозчика является, как свидетельствуют данные из открытого доступа, украинский предприниматель Сергей Смирный – персона непубличная.