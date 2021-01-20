У 2020 році через пандемію коронавіруса туристична галузь в Україні зазнала збитків на 60 мільярдів гривень.

Про це заявили під час пресконференції щодо оцінки впливу COVID-19 на готельну індустрію України, повідомляє Travel24.

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Загалом, у світі через низький попит втратити у туристичній галузі близько 800 мільярдів доларів.

Водночас в Україні все ще немає детальних статистичних даних про туристичний ринок і його учасників. Глава Держагентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів уточнила, що детальні результати індустрії в 2020 році агентство планує оприлюднити на початку лютого.

Для Держагентства це буде один з пріоритетів у 2021 році. У тому бюджеті, яким ми володіємо, а це 100 мільйонів гривень, ми плануємо значну частку фінансування направити на створення Єдиного туристичного реєстру, де зможуть зареєструватися всі засоби розміщення і суб'єкти туристичної діяльності та отримувати оперативну статистику хоча б щомісяця,

– розповіла Олеськів.

Раніше НБУ повідомляв, що в 2020 році українські туристи витратили близько 4,5 мільярди доларів на відпочинок за кордоном. Це вдвічі менше, ніж у 2019 році. Вони зробили прогноз, що за наступні два роки витрати українських туристів повернуться на рівень 2019 року.