Страны Евросоюза могут повторно закрыть внутренние границы из-за COVID-19: детали
Европейский союз может снова ограничить перемещение между странами блока. Причиной стало распространение нового штамма коронавируса.
Кроме этого, ЕС еще рассматривает возможность введения запрета на поездки в Великобританию. Пишет The Guardian.
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Что известно о возможном закрытии внутренних границ стран ЕС
Сегодня вечером (21 января), в формате видеоконференции, главы 27 государств Евросоюза намерены обсудить соответствующие предложения наряду с другими вариантами прекращения распространения новых штаммов.
В сообщении отмечается, что инициатором идеи выступает правительство Германии, которое уже разработало документ, позволяющий странам-членам ЕС закрывать свои границы как для граждан стран внутри блока, так и за его пределами, если на их территории обнаружены новые мутации коронавируса.
В тех случаях, когда государства-члены считают это необходимым для защиты здоровья населения, они могут вводить временные запреты на въезд и перевозки пассажиров, прибывающих из третьих стран с зонами, зараженными вирусом, – аргументируют немецкие чиновники.
В немецком документе, который был разослан ранее на этой неделе 27 странам-членам, отмечается, что "защита здоровья граждан ЕС при обеспечении свободы передвижения внутри ЕС и передвижения без пограничного контроля в пределах Шенгенской зоны требует от государств-членов принять согласованные меры по сдерживанию распространение новых вариантов вируса Sars-CoV-2, вызывающих озабоченность".
Что предлагает Берлин?
В то же время Берлин отмечает, что можно было бы обустроить на внутренних границах Евросоюза специальные центры как единый инструмент с обязательным карантином для тех, кто прибывает из районов с высокой распространенностью новых вариантов COVID-19.
При этом правительство Германии заявляет, что приоритетной задачей должна стать поддержка основных цепочек поставок и сдерживания дальнейшего заражения. Поэтому исключение сделают для транзитных пассажиров и людей, работающих в секторе пассажирских и грузовых перевозок, а также медицинских работников.
Более того, Берлин предлагает странам ограничивать внутреннее перемещение "например, в радиусе 15 километров" из районов, где зафиксированы случаи новых штаммов коронавируса.
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Одновременно глава ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун 21 января в комментарии телеканалу ARD не исключил закрытия границ страны с соседними странами, если им не удастся взять под контроль новые мутации коронавируса.
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