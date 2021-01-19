Оман закрыл свои сухопутные границы на неделю с понедельника, чтобы сдержать распространение коронавируса, особенно более заразного варианта.

Это решение приобрело силу 18 января и может быть продлено на срок, превышающий первоначальный недельный. Об этом заявило государственное информационное агентство ONA в воскресенье.

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Почему Оман закрыл границы

Закрытие связано с попыткой притормозить распространение коронавируса. Уточняется, что границы будут закрыты с 18:00, при этом срок закрытия может быть продлен в зависимости от эпидемиологической обстановки.



Отдых в Омане / fineworld.info

Как отметили в государственном Верховном комитете, усиление обстановки связано с тем, что большое количество жителей не соблюдает меры по охране здоровья, приписанных властями страны: не носит маски и проводит массовые собрания, что и привело к распространению вируса. При этом о закрытии воздушных границ не сообщается.

Условия въезда в султанат

Для всех путешественников, прибывающих на территорию страны, нужен сертификат об отсутствии COVID-19. Например, для туристов, прибывающих воздушным транспортом, тестирование на коронавирус должно быть проведено не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Еще один тест туристы сдают по прибытии – в аэропортах Омана.

С начала пандемии коронавируса в Омане зарегистрировано 131 790 случаев заражения и 1512 смертей.

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Напомним, что только 29 декабря Оман открыл сухопутные, воздушные и морские границы.