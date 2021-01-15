В Израиле назвали даты, когда страну откроют для иностранных туристов. Дело в том, что Израиль лидирует по темпам вакцинации населения.

Министерство туризма Израиля подготовило план по возвращению иностранных туристов к середине 2021, сообщает издание breakingtravelnews.com.

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Такие сроки в правительстве называют, исходя из массовой вакцинации населения. Почти 20% израильтян уже получили первые прививки. Правительство надеется, что при таких темпах вакцинации туризм в Израиле начнет восстанавливаться уже весной 2021 года.

За туристов будет конкуренция

Прошлый год в Израиле начался с оптимизма благодаря небывалому количеству прибывших туристов, но закончился закрытием неба и запретом на въезд. Около 850 000 человек прибыло в Израиль в 2020 году, а это на 81% меньше туристов, чем в предыдущем.



Отдых в Израиле / theoutlook.com.ua

Исходя из этого, власти страны разработали план по сохранению туристической инфраструктуры и финансовой поддержки тех сфер, которые пострадали от локдаунов больше всего.

Такой год следует использовать для укрепления и создания инфраструктуры, рабочих планов и программ, которые укрепят отрасль на тот момент, когда она может открыться вновь. Это рядом с заботой о людях, работающих в сфере туризма в то время, когда их доходы полностью подорваны, – отметила министр туризма Орит Фаркаш-Хакоен.

Чиновники уверены, что когда небо откроется, за каждого туриста будет жесткая конкуренция. Преимущество будут иметь те страны, которые будут действовать первыми.

План выхода из туристического кризиса

Министерство подготовило план по возвращению туристов в Израиль. Чиновники выражают надежду, что туристы начнут возвращаться весной.



Израиль откроет границы для иностранных туристов / tourprom.ru

Мы уже работаем совместно с Министерством здравоохранения над планом выхода туристической индустрии из кризиса, – сказала министр туризма.

Также она заверила, что в ближайшее время они направят деньги для финансирования проектов в различные органы, которые подали заявки.

Этот план будет действовать в соответствии с принципом, что те, кто пострадал от последствий локдаунов больше всего, откроются одними из первых, когда страна выйдет из изоляции.

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Впрочем, уровень заболеваемости в стране растет, и в Израиле заговорили о более строгих карантинных мерах. При том, что страна лидирует в мире по вакцинации от COVID-19 – около 20% населения сделали хотя бы первую из двух инъекций.