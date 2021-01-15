В Ізраїлі назвали дати, коли країну відкриють для іноземних туристів. Річ у тім, що Ізраїль лідирує за темпами вакцинації населення.

Міністерство туризму Ізраїлю підготувало план щодо повернення іноземних туристів до середини 2021 року, повідомляє видання breakingtravelnews.com.

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Такі терміни в уряді називають, виходячи з масової вакцинації населення. Майже 20% ізраїльтян вже отримали перші щеплення. Уряд сподівається, що при таких темпах вакцинації туризм в Ізраїлі почне відновлюватися вже навесні 2021 року.

За туристів буде конкуренція

Минулий рік в Ізраїлі почався з оптимізму завдяки небувалій кількості прибулих туристів, але закінчився закриттям неба і забороною на в'їзд. Близько 850 000 осіб прибуло в Ізраїль у 2020-му році, а це на 81% менше туристів, ніж у попередньому.



Відпочинок в Ізраїлі / theoutlook.com.ua

Виходячи з цього, влада країни розробила план зі збереження туристичної інфраструктури та фінансової підтримки тих сфер, які постраждали від локдаунів найбільше.

Такий рік слід використовувати для зміцнення і створення інфраструктури, робочих планів і програм, які зміцнять галузь на той момент, коли вона може відкритися знову. Це поряд з турботою про людей, що працюють у сфері туризму в той час, коли їхні доходи повністю підірвані, – зазначила міністр туризму Оріт Фаркаш-Хакоен.

Урядовці впевнені, що коли небо відкриється, за кожного туриста буде жорстка конкуренція. Перевагу матимуть ті країни, які діятимуть першими.

План виходу з туристичної кризи

Міністерство підготувало план щодо повернення туристів в Ізраїль. Чиновники висловлюють надію, що туристи почнуть повертатися навесні.



Ізраїль відкриє кордони для іноземних туристів / tourprom.ru

Ми вже працюємо разом з Міністерством охорони здоров'я над планом виходу туристичної індустрії з кризи, – сказала міністр туризму.

Також вона запевнила, що найближчим часом вони направлять гроші для фінансування проєктів у різні органи, які подали заявки.

Цей план буде діяти відповідно до принципу, що ті, хто постраждав від наслідків локдаунів найбільше, відкриються одними з перших, коли країна вийде з ізоляції.

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Втім, рівень захворюваності в країні зростає, і в Ізраїлі заговорили про більш суворі карантинні заходи. При тому, що країна лідирує у світі по вакцинації від COVID-19 – близько 20% населення зробили хоча б першу з двох ін'єкцій.