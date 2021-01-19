Оман закрив свої сухопутні кордони на тиждень з понеділка, щоб стримати поширення коронавірусу, особливо більш заразного варіанту.

Це рішення набуло чинності 18 січня й може бути продовжено на термін, що перевищує початковий тижневий. Про це заявило державне інформаційне агентство ONA в неділю.

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Чому Оман закрив кордони

Закриття пов'язане зі спробою пригальмувати поширення коронавірусу. Уточнюється, що кордони будуть закриті з 18:00, при цьому термін закриття може бути продовжений в залежності від епідеміологічної обстановки.



Відпочинок в Омані / fineworld.info

Як відзначили в державному Верховному комітеті, посилення обстановки пов'язано з тим, що велика кількість жителів не дотримується заходів з охорони здоров'я, приписаних владою країни: не носить маски й проводить масові збори, що і призвело до поширення вірусу. При цьому про закриття повітряних кордонів не повідомляється.

Умови в’їзду в султанат

Для всіх мандрівників, які прибувають на територію країни, потрібен сертифікат про відсутність COVID-19. Наприклад, для туристів, які прибувають повітряним транспортом, тестування на коронавірус має бути проведено не раніше ніж за 72 години до перетину кордону. Ще один тест туристи здають після прибуття - в аеропортах Оману.

З початку пандемії коронавірусу в Омані зареєстровано 131 790 випадків зараження і 1512 смертей.

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Нагадаємо, що тільки 29 грудня Оман відкрив сухопутні, повітряні та морські кордони.