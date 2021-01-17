У Таїланді після відкриття кордонів затвердили нові податки для туристів. Тепер країна буде стягувати плату за в'їзд.

За оцінками уряду, якщо така політика буде реалізована, це допоможе отримувати бюджету майже 100 мільйонів доларів щорічно, повідомляє місцеве видання "Khaos".

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Таїланд вводить нові податки для туристів

Передбачається, що з кожного іноземного туриста при в'їзді в країну будуть брати 300 бат – близько 280 гривень. Вичит Пракобгосол – президент Асоціації тайських туристичних агентств, вважає, що ця сума не вплине на кількість туристів, а отримані гроші підуть на користь туристичній інфраструктурі Таїланду.

Не думаю, що 300 бат – це проблема. Впевнений, що іноземці можуть це прийняти, – сказав Вичит.



Відпочинок у Таїланді / uvidpustku.com

Пропозиція щодо введення збору обговорювалася протягом багатьох років, але минулого четверга її остаточно схвалив міністр туризму Пипат Ратчакитпракан. Але жодні подробиці про те, як саме буде стягуватися збір і коли нововведення набуде чинності, ще офіційно не оголошені.

Наша мета – забезпечити безпеку туристів, а також підтримати бізнес-операторів, які постраждали від пандемії, – зазначив міністр.

Чи подорожчають тури

Місцеві ЗМІ звертають увагу на те, що для туристів у курортній країні введені й інші збори. Наприклад, в Таїланді вже стягують так званий "виїзний податок" для тих, хто покидає країну: він внесений в ціну за квитки.

Новий податок спочатку планувалося ввести у 2020 році, але ідею не реалізували через пандемію коронавірусу: в рамках карантинних обмежень кордони Таїланду довгий час були повністю закриті.



Таїланд введе новий збір для туристів / trip2dream.com.ua

Податок у розмірі 280 гривень – сума не така велика, і навряд чи через це впаде попит на тури до Таїланду, говорить РБК-Україна турагент Любов Чернега. За її словами, поки незрозуміло, як будуть стягувати цей збір. Але турагент припускає, що його можуть вносити в ціну туру, але самі путівки значно не подорожчають.

Умови в'їзду до Таїланду для українських туристів

Вирушаючи до Таїланду, варто визначитися з термінами перебування: від цього залежить, яку візу необхідно оформити.

До 30 днів українці можуть перебувати в країні завдяки безвізовому режиму і, за бажанням, на місці можна продовжити візу до 45 днів. За наявності нової туристичної візи (TR) можна перебувати в Таїланді до 60 днів і продовжити її на 30 днів. Спеціальна туристична віза (STV) доступна мандрівникам, які збираються провести в країні до 90 днів – її можна продовжувати двічі на той самий строк.

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Варто зазначати: туристів пускають до країни з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19, який потрібно зробити за 72 години до вильоту. Також необхідно оформити страховку від COVID-19 з мінімальною сумою покриття 100 000 доларів.

Після прибуття в аеропорт Таїланду всіх туристів просять пройти 14-денний альтернативний державний карантин у затверджених урядом місцях.

Нагадаємо, Сейшели готові приймати туристів у 2021 році, але з певними умовами.