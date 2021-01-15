Плануєте подорож? Якщо ви будете мати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, то можете купляти квиток на Сейшельські осторови.

З 14 січня до країни можуть в'їхати туристи з будь-якої частини світу, які прийняли дві дози вакцини від COVID-19, повідомляє Seychelles News Agency.

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Попри сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, туристи повинні мати негативний результат тесту на коронавірус, що зроблений не менш ніж за 72 години до прильоту.

Якщо у вас будуть всі документи, то не потрібно буде йти на карантин після прибуття на будь-який зі 115 островів архіпелагу в Індійському океані.