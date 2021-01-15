Сейшельские острова откроют границы для туристов, которые прививаются от COVID-19
Планируете путешествие? Если вы будете иметь сертификат о вакцинации от коронавируса, то можете покупать билет на Сейшельские осторова.
С 14 января в страну могут въехать туристы из любой части мира, приняли две дозы вакцины от COVID-19, сообщает Seychelles News Agency.
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Несмотря на сертификат о вакцинации от коронавируса, туристы должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, что сделан не менее чем за 72 часа до прилета.
Если у вас будут все документы, то туристу не нужно будет идти на карантин по прибытии на любой из 115 островов архипелага в Индийском океане.
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