Планируете путешествие? Если вы будете иметь сертификат о вакцинации от коронавируса, то можете покупать билет на Сейшельские осторова.

С 14 января в страну могут въехать туристы из любой части мира, приняли две дозы вакцины от COVID-19, сообщает Seychelles News Agency.

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Несмотря на сертификат о вакцинации от коронавируса, туристы должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, что сделан не менее чем за 72 часа до прилета.

Если у вас будут все документы, то туристу не нужно будет идти на карантин по прибытии на любой из 115 островов архипелага в Индийском океане.

Журналисты Travel24 сделали для вас сделали подборку из стран, которые изменили правила въезда для туристов в январе 2021 года. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о 83 страны мира, которые открыты для украинцев.