SkyUp изменила правила перевозки ручной клади: что теперь можно взять в салон самолета
Украинский лоукостер SkyUp меняет правила перевозки ручной клади с 20 января. Максимальный вес ручной клади теперь станет больше, но все пакеты с Duty Free, книги и зонтики придется запаковать в рюкзаки и сумки.
Как сообщается на странице авиакомпании в Facebook, при покупке билетов на рейсы SkyUp Airlines после 19 января новые правила уже будут действовать.
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Что изменится с 20 января
- На авиарейсах теперь разрешена ручная кладь до 9 килограммов (ранее было 7 килограммов). Это будет действовать для всех тарифов компании. При этом максимальные габариты сумки или чемодана остаются неизменными: 55х40х20 сантиметров.
- Все принадлежности (ноутбук, женская сумка, барсетка, зонтик, книга, журналы, товары Duty Free) – нужно будет разместить внутри ручной клади. Насчет верхней одежды, на борт самолета разрешено брать только то, что понадобится непосредственно в аэропорту.
- У пассажиров появится еще одна опция – дополнительная единица ручной клади. Она будет действовать для всех тарифов, но при разных условиях: в тарифах Standart и Flex бесплатно, а в Basic – за отдельную плату, при оплате онлайн – 12 долларов, в аэропорту – 25 долларов.
Что будет с багажом по билетам, приобретенным до 19 января
Для билетов, купленных в 19 января 2021 будут действовать старые правила перевозки ручной клади:
- бесплатная единица ручной клади до 7 килограммов с размерами 55х40х20 сантиметров
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- бесплатная перевозка дополнительных предметов общим весом до 3 килограммов с размерами не более 35х20х10 сантиметров
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