Украинский лоукостер SkyUp Airlines запустит рейсы из Киева до чешского города Брно.

Первый рейс планируется 25 апреля 2021, сообщает пресс-служба компании.

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Рейсы будут выполняться дважды в неделю: в четвр и воскресение. Также уже известно о ценах, без учета багажа.

Из Киева в Брно билет будет стоить 1016 гривен.

А из Брно в Киев – 966 гривен.

Авиакомпания SkyUp обновила правила поведения на борту и теперь ношение маски является обязательным во время полета. Если пассажир не будет соблюдать єти правила, то его могут даже ссадить в ближайшем аэропорту.

Также весной SkyUp запускает полеты сразу с нескольких украинских городов до польского города Лодзь. Первый рейс будет 26 марта 2021.

А вот в турецкий город Кайсери в регионе Каппадокия SkyUp с 10 января изъяла из системы бронирования.