SkyUp запускает новый рейс в Чехию
Украинский лоукостер SkyUp Airlines запустит рейсы из Киева до чешского города Брно.
Первый рейс планируется 25 апреля 2021, сообщает пресс-служба компании.
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Рейсы будут выполняться дважды в неделю: в четвр и воскресение. Также уже известно о ценах, без учета багажа.
Из Киева в Брно билет будет стоить 1016 гривен.
А из Брно в Киев – 966 гривен.
Также весной SkyUp запускает полеты сразу с нескольких украинских городов до польского города Лодзь. Первый рейс будет 26 марта 2021.
А вот в турецкий город Кайсери в регионе Каппадокия SkyUp с 10 января изъяла из системы бронирования.
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