SkyUp запускає новий рейс до Чехії
Український лоукостер SkyUp Airlines запустить рейси з Києва до чеського міста Брно.
Перший рейс планується 25 квітня 2021 року, повідомляє пресслужба компанії.
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Рейси виконуватимуться двічі на тиждень: у четвр і неділях. Також вже відомо про ціни,без урахування багажу.
З Києва до Брно квиток коштуватиме 1016 гривень.
А з Брно до Києва – 966 гривень.
Також весною SkyUp запускає польоти одразу з кількох українських міст до польського міста Лодзя. Перший рейс буде 26 березня 2021 року.
А ось до турецького міста Кайсері в регіоні Каппадокія SkyUp з 10 січня вилучила з системи бронювання.
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