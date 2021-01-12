Український лоукостер SkyUp Airlines запустить рейси з Києва до чеського міста Брно.

Перший рейс планується 25 квітня 2021 року, повідомляє пресслужба компанії.

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Рейси виконуватимуться двічі на тиждень: у четвр і неділях. Також вже відомо про ціни,без урахування багажу.

З Києва до Брно квиток коштуватиме 1016 гривень.

А з Брно до Києва – 966 гривень.

Авіакомпанія SkyUp оновила правила поведінки на борту і тепер носіння маски є обов'язковим під час польоту. Якщо пасажир не буде дотримуватися їх, то його можуть навіть зсадити у найближчому аеропорту.

Також весною SkyUp запускає польоти одразу з кількох українських міст до польського міста Лодзя. Перший рейс буде 26 березня 2021 року.

А ось до турецького міста Кайсері в регіоні Каппадокія SkyUp з 10 січня вилучила з системи бронювання.