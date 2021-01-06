SkyUp припиняє польоти в турецьку Каппадокію: які альтернативи у пасажирів
Український лоукостер SkyUp вилучив з системи бронювання рейси з Києва до турецького міста Кайсері в регіоні Каппадокія і з 10 січня припинить літати за цим маршрутом.
Польотну програму в центральну частину Туреччини авіакомпанія запустила 27 грудня 2020 року і планувала здійснювати сюди два рейси на тиждень, про це повідомляє avianews.com.
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Кайсері розташований поруч з гірськолижним курортом і пам'ятками – фортецею в скелі в Невшехірі та Долиною кохання, де можна здійснити екскурсію на повітряній кулі.
Однак поїздки в регіон були утруднені через введення турецькою владою обов'язкових ПЛР-тестів на COVID-19 для тих, хто прибуває до країни, а також обмежувальні заходи на гірськолижних курортах.
У повідомленні зазначають, що два цих чинники стали причиною скасування рейсів в Кайсері з 10 січня і до кінця польотної програми.
Що робити пасажирам, які купили квитки на рейс Київ-Кейсері?
- Якщо ви купили квиток на скасовані авіарейси Київ-Кайсері, ви можете змінити виліт на Стамбул до 28 березня. У такому випадку крім нового квитка пасажир отримає бонус 50 доларів за бронювання в обидві сторони.
- Також можна оформити повернення квитка. Авіакомпанія зарахує всю вартість на особистий баланс. Його можна використовувати без обмежень за часом для оплати нових квитків для кого завгодно.
- Гроші з балансу також можна вивести на карту, з якої оплачувався квиток. Для цього необхідно написати запит в авіакомпанію.
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- Пасажирам, які встигли вилетіти 27 грудня 2020 року і повинні були повертатися 10 січня 2020 року скасованим рейсом, SkyUp запропонував безкоштовне переоформлення вильоту на лоу-кост Pegasus Airlines. Він доставить мандрівників з Кайсері до Києва з пересадкою в Ізмірі. Для отримання нових квитків пасажирам необхідно звернутися до SkyUp.
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