Украинский лоукостер SkyUp изъял из системы бронирования рейсы из Киева в турецкий город Кайсери в регионе Каппадокия и с 10 января прекратит летать по этому маршруту.

Полетную программу в центральную часть Турции авиакомпания запустила 27 декабря 2020 и планировала осуществлять сюда два рейса в неделю, об этом сообщает avianews.com.

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Кайсери расположен рядом с горнолыжным курортом и достопримечательностями – крепостью в скале в Невшехире и Долиной любви, где можно совершить экскурсию на воздушном шаре.

Однако поездки в регион были затруднены из-за введения турецкими властями обязательных ПЦР-тестов на COVID-19 для тех, кто прибывает в страну, а также ограничительных мер на горнолыжных курортах.

В сообщении отмечается, что два этих фактора стали причиной отмены рейсов в Кайсери с 10 января и до конца полетной программы.

Что делать пассажирам, купившим билеты на рейс Киев-Кейсер?

Если вы купили билет на отмененные рейсы Киев-Кайсери, вы можете изменить вылет на Стамбул до 28 марта. В таком случае кроме нового билета пассажир получит бонус 50 долларов за бронирование в обе стороны.

на Стамбул до 28 марта. В таком случае кроме нового билета пассажир получит бонус 50 долларов за бронирование в обе стороны. Также можно оформить возврат билета . Авиакомпания зачислит всю стоимость на личный баланс. Его можно использовать без ограничений по времени для оплаты новых билетов для кого угодно.

. Авиакомпания зачислит всю стоимость на личный баланс. Его можно использовать без ограничений по времени для оплаты новых билетов для кого угодно. Деньги с баланса можно вывести на карту, с которой оплачивался билет. Для этого необходимо написать запрос в авиакомпанию.

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