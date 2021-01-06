SkyUp прекращает полеты в турецкую Каппадокию: какие альтернативы у пассажиров
Украинский лоукостер SkyUp изъял из системы бронирования рейсы из Киева в турецкий город Кайсери в регионе Каппадокия и с 10 января прекратит летать по этому маршруту.
Полетную программу в центральную часть Турции авиакомпания запустила 27 декабря 2020 и планировала осуществлять сюда два рейса в неделю, об этом сообщает avianews.com.
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Кайсери расположен рядом с горнолыжным курортом и достопримечательностями – крепостью в скале в Невшехире и Долиной любви, где можно совершить экскурсию на воздушном шаре.
Однако поездки в регион были затруднены из-за введения турецкими властями обязательных ПЦР-тестов на COVID-19 для тех, кто прибывает в страну, а также ограничительных мер на горнолыжных курортах.
В сообщении отмечается, что два этих фактора стали причиной отмены рейсов в Кайсери с 10 января и до конца полетной программы.
Что делать пассажирам, купившим билеты на рейс Киев-Кейсер?
- Если вы купили билет на отмененные рейсы Киев-Кайсери, вы можете изменить вылет на Стамбул до 28 марта. В таком случае кроме нового билета пассажир получит бонус 50 долларов за бронирование в обе стороны.
- Также можно оформить возврат билета. Авиакомпания зачислит всю стоимость на личный баланс. Его можно использовать без ограничений по времени для оплаты новых билетов для кого угодно.
- Деньги с баланса можно вывести на карту, с которой оплачивался билет. Для этого необходимо написать запрос в авиакомпанию.
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- Пассажирам, которые успели вылететь 27 декабря 2020 и должны были возвращаться 10 января 2020 отмененным рейсом, SkyUp предложил бесплатное переоформление вылета на лоу-кост Pegasus Airlines. Он доставит путешественников с Кайсери в Киев с пересадкой в Измире. Для получения новых билетов пассажирам необходимо обратиться в SkyUp.
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