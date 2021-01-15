Український лоукостер SkyUp змінює правила перевезення ручної поклажі з 20 січня. Максимальна вага ручної поклажі тепер стане більше, але всі пакети з Duty Free, книги та парасольки доведеться запакувати у рюкзаки та сумки.

Як повідомляється на сторінці авіакомпанії у Facebook, при купівлі квитків на рейси SkyUp Airlines після 19 січня нові правила вже діятимуть.

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Що зміниться з 20 січня

На авіарейсах тепер дозволена ручна поклажа до 9 кілограмів (раніше було 7 кілограмів). Це буде діяти для всіх тарифів компанії. При цьому максимальні габарити сумки або валізи залишаються незмінними: 55х40х20 сантиметрів.

(раніше було 7 кілограмів). Це буде діяти для всіх тарифів компанії. При цьому максимальні габарити сумки або валізи залишаються незмінними: 55х40х20 сантиметрів. Всі додаткові речі (ноутбук, жіноча сумка, барсетка, парасолька, книга, журнали, товари Duty Free) – потрібно буде розмістити всередині ручної поклажі . Щодо верхнього одягу, то на борт літака дозволено брати тільки те, що знадобиться безпосередньо в аеропорту.

(ноутбук, жіноча сумка, барсетка, парасолька, книга, журнали, товари Duty Free) – буде . Щодо верхнього одягу, то на борт літака дозволено брати тільки те, що знадобиться безпосередньо в аеропорту. У пасажирів з'явиться ще одна опція – додаткова одиниця ручної поклажі. Вона діятиме для всіх тарифів, але за різних умов: в тарифах Standart і Flex безкоштовно, а в Basic – за окрему плату, при оплаті онлайн – 12 доларів, в аеропорту – 25 доларів.

Що буде з багажем за квитками, придбаними до 19 січня

Для квитків, куплених до 19 січня 2021 року будуть діяти старі правила перевезення ручної поклажі:

безкоштовна одиниця ручної поклажі до 7 кілограмів з розмірами 55х40х20 сантиметрів

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