В Таиланде после открытия границ утвердили новые налоги для туристов. Теперь страна будет взимать плату за въезд.

По оценкам правительства, если такая политика будет реализована, это поможет получать бюджету почти 100 миллионов долларов ежегодно, сообщает местное издание "Khaos".

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Таиланд вводит новые налоги для туристов

Предполагается, что с каждого иностранного туриста при въезде в страну будут брать 300 бат – около 280 гривен. Вичит Пракобгосол – президент Ассоциации тайских туристических агентств, считает, что эта сумма не повлияет на количество туристов, а полученные деньги пойдут на пользу туристической инфраструктуре Таиланда.

Не думаю, что 300 бат – это проблема. Уверен, что иностранцы могут это принять, – сказал Вичит.



Отдых в Таиланде / uvidpustku.com

Предложение о введении сбора обсуждалось в течение многих лет, но в прошлый четверг его окончательно одобрил министр туризма Пипат Ратчакитпракан. Но никакие подробности о том, как будет взиматься сбор и когда нововведение вступит в силу, еще официально не объявлены.

Наша цель – обеспечить безопасность туристов, а также поддержать бизнес-операторов, пострадавших от пандемии, – отметил министр.

Подорожают ли туры

Местные СМИ обращают внимание на то, что для туристов в курортной стране введены и другие сборы. Например, в Таиланде уже взимают так называемый "выездной налог" для тех, кто покидает страну: он внесен в цену за билеты.

Новый налог изначально планировалось ввести в 2020 году, но идею не реализовали из-за пандемии коронавируса: в рамках карантина границы Таиланда долгое время были полностью закрыты.



Таиланд введет новый сбор для туристов / trip2dream.com.ua

Налог в размере 280 гривен – сумма не такая большая, и вряд ли из-за этого упадет спрос на туры в Таиланд, говорит РБК-Украина турагент Любовь Чернега. По ее словам, пока непонятно, как будут взимать этот сбор. Но турагент предполагает, что его могут вносить в цену тура, но сами путевки значительно не подорожают.

Условия въезда в Таиланд для украинских туристов

Отправляясь в Таиланд, стоит определиться со сроками пребывания: от этого зависит, какую визу необходимо оформить.

До 30 дней украинцы могут находиться в стране благодаря безвизовому режиму и, по желанию, на месте можно продлить визу до 45 дней. При наличии новой туристической визы (TR) можно находиться в Таиланде до 60 дней и продлить ее на 30 дней. Специальная туристическая виза (STV) доступна путешественникам, которые собираются провести в стране до 90 дней – ее можно продолжать дважды на тот же срок.

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Стоит указать: туристов пускают в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который нужно сделать за 72 часа до вылета. Также необходимо оформить страховку от COVID-19 с минимальной суммой покрытия 100 000 долларов.

По прибытии в аэропорт Таиланда всех туристов просят пройти 14-дневный альтернативный государственный карантин в утвержденных правительством местах.

Напомним, Сейшелы готовы принимать туристов в 2021 году, но с определенными условиями.