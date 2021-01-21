Європейський Союз може знову обмежити переміщення між країнами блоку. Причиною стало поширення нового штаму коронавірусу.

Окрім цього, ЄС ще розглядає можливість запровадження заборони на подорожі до Великобританії. Пише The Guardian.

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Що відомо про можливе закриття внутрішніх кордонів країн ЄС

Сьогодні ввечері (21 січня), у форматі відеоконференції, глави 27 держав Євросоюзу мають намір обговорити відповідні пропозиції на ряду з іншими варіантами припинення поширення нових штамів.

У повідомленні зазначається, що ініціатором ідеї виступає уряд Німеччини, який вже розробив документ, що дозволяє країнам-членам ЄС закривати свої кордони як для громадян країн всередині блоку, так і за його межами, якщо на їхній території виявлені нові мутації коронавірусу.

У тих випадках, коли держави-члени вважають це необхідним для захисту здоров'я населення, вони можуть запроваджувати тимчасові заборони на в'їзд і перевезення пасажирів, що прибувають з третіх країн із зонами, зараженими вірусом, – аргументують німецькі чиновники.

У німецькому документі, який був розісланий раніше цього тижня 27 країнам-членам, наголошується, що "захист здоров'я громадян ЄС при забезпеченні свободи пересування всередині ЄС і пересування без прикордонного контролю в межах Шенгенської зони вимагає від держав-членів вжити узгоджених заходів щодо стримування поширення нових варіантів вірусу Sars-CoV-2, що викликають заклопотаність".

Що пропонує Берлін?

В той самий час Берлін зазначає, що можна було б облаштувати на внутрішніх кордонах Євросоюзу спеціальні центри як єдиний інструмент з обов'язковим карантином для тих, хто прибуває з районів з високою поширеністю нових варіантів COVID-19.

При цьому уряд Німеччини заявляє, що пріоритетним завданням має стати підтримка основних ланцюжків постачань і стримування подальшого зараження. Тому виняток зроблять для транзитних пасажирів і людей, що працюють в секторі пасажирських і вантажних перевезень, а також медичних працівників.

Більш того, Берлін також пропонує країнам обмежувати внутрішнє переміщення "наприклад, в радіусі 15 кілометрів" з районів, де зафіксовані випадки нових штамів коронавірусу.

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Одночасно глава відомства федерального канцлера Німеччини Хельге Браун 21 січня в коментарі телеканалу ARD не виключив закриття кордонів країни з сусідніми країнами, якщо їм не вдасться взяти під контроль нові мутації коронавірусу.