Уряд Грузії можливо зніме обмеження на міжнародне регулярне авіасполучення з лютого 2021 року. Однак певні правила залишаться.

Міністр економіки та сталого розвитку Натія Турнава каже, що у зв'язку з пандемією COVID заборона на авіасполучення діє до 31 січня, передає "Грузія Онлайн".

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Я не можу назвати конкретну дату, але, швидше за все, лютий буде місяцем, коли ми знімемо обмеження на регулярні рейси. Знову ж таки, це не означає хаотичний і неконтрольований в'їзд в країну. Це буде контрольований в'їзд з тестами, свідченням про вакцинацію та іншими адекватними документами, але це перша надія на початок туристичного сезону, – заявила Турнава.

За інформацією Агентства цивільної авіації Грузії, чинні обмеження на регулярне авіасполучення не поширюються на прямі міжнародні рейси, які пов'язують Тбіліський міжнародний аеропорт з аеропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшави, Афін, Амстердама, Відня, Берліна і Мілана.

Обмеження також не поширюються на регулярні рейси, заплановані між Кутаїським міжнародним аеропортом і аеропортами Риги, Катовіце, Вільнюса і Дортмунда.