Правительство Грузии возможно снимет ограничения на международное регулярное авиасообщение с февраля 2021 года. Однако определенные правила останутся.

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава говорит, что в связи с пандемией COVID запрет на авиасообщение действует до 31 января, передает "Грузия Онлайн".

Читайте также Израиль откроет границы для иностранных туристов: когда это произойдет и почему

Я не могу назвать конкретную дату, но, скорее всего, февраль будет месяцем, когда мы снимем ограничения на регулярные рейсы. Опять же, это не означает хаотичный и неконтролируемый въезд в страну. Это будет контролируемый въезд с тестами, свидетельством о вакцинации и другими адекватными документами, но это первая надежда на начало туристического сезона, – заявила Турнава.

По информации Агентства гражданской авиации Грузии, действующие ограничения на регулярное авиасообщение не распространяются на прямые международные рейсы, которые связывают Тбилисский международный аэропорт с аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы, запланированные между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.