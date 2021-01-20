Грузия может возобновить регулярное международное авиасообщение: когда это произойдет
Правительство Грузии возможно снимет ограничения на международное регулярное авиасообщение с февраля 2021 года. Однако определенные правила останутся.
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава говорит, что в связи с пандемией COVID запрет на авиасообщение действует до 31 января, передает "Грузия Онлайн".
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Я не могу назвать конкретную дату, но, скорее всего, февраль будет месяцем, когда мы снимем ограничения на регулярные рейсы. Опять же, это не означает хаотичный и неконтролируемый въезд в страну. Это будет контролируемый въезд с тестами, свидетельством о вакцинации и другими адекватными документами, но это первая надежда на начало туристического сезона, – заявила Турнава.
По информации Агентства гражданской авиации Грузии, действующие ограничения на регулярное авиасообщение не распространяются на прямые международные рейсы, которые связывают Тбилисский международный аэропорт с аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.
Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы, запланированные между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.
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