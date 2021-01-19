Шоумен и ведущий Сергей Притула признался, что его семья любит отдыхать и в Украине, и за рубежом. Но в 2020 году семейство отдыхало только в пределах страны.

Ведущий программы "Где логика" на Новом канале рассказал, какие украинские территории планирует исследовать в этом году.

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Куда Сергей Притула планирует поехать в 2021

Ведущий рассказывает, что они с семьей отлично провели время летом в Геническе. Они съездили на Арабатку. Правда, Притула поделился, что сделал там фотографию на пляже и написал, что на Мальдивах.

Кроме этого мы с семьей посетили Буковину, Закарпатье, Прикарпатье – как со стороны Ивано-Франковска, так и со стороны Львовской области. Обожаю отдыхать в Карпатах. Вот сейчас между Новым годом и Рождеством я снова был в Волосянке, это вблизи Славского. Так же люблю на Закарпатье ездить в Лумшоры, – рассказал шоумен.



Сергей Притула на отдыхе с семьей / Фото: instagram.com / siriy_ua



Сергей Притула на отдыхе / Фото: instagram.com / siriy_ua

Есть два направления, которые я хочу открыть для нашей семьи в 2021 году. Один из них – это Бессарабия, а второй – Черниговская и Сумская области. Дворцы, которые там есть, остаются для меня неизведанными той мере, в которой хотелось бы, – поделился Сергей.



Сергей Притула в Карпатах / Фото: instagram.com / siriy_ua

По его словам, он очень надеялся, что снимут второй сезон "КабриоЛета", и тогда будет возможность раскрыть для украинцев те места, но этого не произошло. Поэтому Притула надеется, что в этом году там прокатится. На Бессарабию летом за вином – сам Бог велел! – говорит ведущий.