Шоумен та ведучий Сергій Притула зізнався, що його родина любить відпочивати і в Україні, і за кордоном. Але у 2020 році сімейство відпочивало тільки в межах країни.

Ведучий програми "Де логіка" на Новому каналі розповів, які українські території планує дослідити цьогоріч.

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Куди Сергій Притула планує поїхати у 2021

Ведучий розповідає, що вони з сім'єю чудово провели час влітку у Генічеську. Вони з'їздили на Арабатку. Щоправда, Притула поділився, що зробив там фотографію на пляжі й написав, що на Мальдівах.

Крім цього ми з сім'єю відвідали Буковину, Закарпаття, Прикарпаття – як з боку Івано-Франківська, так і з боку Львівської області. Обожнюю відпочивати у Карпатах. От зараз між Новим роком і Різдвом я знову був у Волосянці, це поблизу Славського. Так само люблю на Закарпатті їздити в Лумшори, – розповів шоумен.



Сергій Притула на відпочинку з сім'єю / Фото: instagram.com / siriy_ua



Сергій Притула на відпочинку / Фото: instagram.com / siriy_ua

Є два напрями, які я хочу відкрити для нашої сім'ї у 2021 році. Один з них – це Бессарабія, а другий – Чернігівська та Сумська області. Палаци, які там є, залишаються для мене незвіданими тою мірою, в якій хотілося б, – поділився Сергій.



Сергій Притула в Карпатах / Фото: instagram.com / siriy_ua

За його словами, він дуже сподівався, що знімуть другий сезон "КабріоЛіта", і тоді буде змога розкрити для українців ті місця, але цього не сталося. Тому Притула сподівається, що в цьому році там покатається. На Бессарабію влітку за вином – сам Бог велів! – каже ведучий.