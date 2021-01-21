В Киеве держится зимняя погода. А это благоприятное время для катания на лыжах и сноубордах. Мы узнали, какие горнолыжные комплексы работают в Киеве и недалеко от города. И сколько будет стоить прокат снаряжения и скипасы в 2021 году.

Места, где можно покататься в городе и под Киевом, а также цены проката лыжного и сноубордического снаряжения и беговых лыж, собрал Travel24.

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Где покататься на лыжах и сноуборде в Киеве

Протасов Яр

На этом горнолыжном комплексе есть четыре трассы разного уровня сложности, рассчитанные для любителей и профессионалов, с перепадом высот до 80 метров.

Детская обучающая трасса – 150 метров

– 150 метров Для начинающих – 275 метров с перепадом высот 60 метров

– 275 метров с перепадом высот 60 метров Комбинированная трасса средней сложности – 500 метров с перепадом высот 60 – 80 метров

– 500 метров с перепадом высот 60 – 80 метров Для спортсменов и опытных любителей – 320 метров с перепадом высот 80 метров

Здесь работают два бугельных подъемника – одноместный и двухместный. Также на Протасовом Яру есть возможность покататься на снегу ночью.



Протасов Яр / zametkin.kiev.ua

Тарифы: выход на снег – 80 гривен в будни, 100 гривен в выходные и праздники; пользование подъемником – 20 гривен за один подъем в будни, 35 гривен в выходные и праздники; прокат снаряжения: комплект лыжного и сноубордического снаряжения стоит 250 и 300 гривен в день для взрослых, 200 гривен – для детей; дневной абонемент на два часа – 200 гривен в будние дни и 300 гривен в выходные и праздники; ночные катания – 300 гривен

Gvozdoff

Горнолыжный комплекс, который является достойным конкурентом Протасовом Яру. На территории "Гвоздова" расположены 3 трассы: 2 из них предназначены для профессионалов, 1 – для детей и новичков. Длина трасс – 220, 200 и 50 метров. Перепад высоты: 40 и 35 метров соответственно. Также здесь есть специальная зона для сноубордистов, небольшая горка для детей, отдельная площадь для катания на санках, трамплин для трюков и каток.



Горнолыжный комплекс "Гвоздов" / otdih.info

Тарифы: выход на снег бесплатный; прокат лыжного оборудования: для взрослых в будние 400 гривен целый день, в выходные 500 гривен, для детей в будни 350 гривен целый день, в выходные 450; один подъем в будний день для взрослых 30 гривен, для детей 20 гривен; абонемент на два часа в будний день – 300 гривен для взрослых, 250 гривен для детей

Goloseev Ski Park

В горнолыжном комплексе работает одна трасса – 400 метров. Также есть подъемник длиной 500 метров.



Goloseev Ski Park / funtime.kiev.ua