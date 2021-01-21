Где покататься на лыжах и сноуборде в Киеве и за городом: актуальные цены 2021
В Киеве держится зимняя погода. А это благоприятное время для катания на лыжах и сноубордах. Мы узнали, какие горнолыжные комплексы работают в Киеве и недалеко от города. И сколько будет стоить прокат снаряжения и скипасы в 2021 году.
Места, где можно покататься в городе и под Киевом, а также цены проката лыжного и сноубордического снаряжения и беговых лыж, собрал Travel24.
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Где покататься на лыжах и сноуборде в Киеве
Протасов Яр
На этом горнолыжном комплексе есть четыре трассы разного уровня сложности, рассчитанные для любителей и профессионалов, с перепадом высот до 80 метров.
- Детская обучающая трасса – 150 метров
- Для начинающих – 275 метров с перепадом высот 60 метров
- Комбинированная трасса средней сложности – 500 метров с перепадом высот 60 – 80 метров
- Для спортсменов и опытных любителей – 320 метров с перепадом высот 80 метров
Здесь работают два бугельных подъемника – одноместный и двухместный. Также на Протасовом Яру есть возможность покататься на снегу ночью.
Протасов Яр / zametkin.kiev.ua
Gvozdoff
Горнолыжный комплекс, который является достойным конкурентом Протасовом Яру. На территории "Гвоздова" расположены 3 трассы: 2 из них предназначены для профессионалов, 1 – для детей и новичков. Длина трасс – 220, 200 и 50 метров. Перепад высоты: 40 и 35 метров соответственно. Также здесь есть специальная зона для сноубордистов, небольшая горка для детей, отдельная площадь для катания на санках, трамплин для трюков и каток.
Горнолыжный комплекс "Гвоздов" / otdih.info
Goloseev Ski Park
В горнолыжном комплексе работает одна трасса – 400 метров. Также есть подъемник длиной 500 метров.
Goloseev Ski Park / funtime.kiev.ua
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