У Києві тримається зимова погода. А це сприятливий час для катання на лижах і сноубордах. Ми дізналися, які гірськолижні комплекси працюють у Києві та неподалік міста. І скільки коштуватиме прокат спорядження та скіпаси у 2021 році.

Місця, де можна покататися в місті й під Києвом, а також ціни прокату лижного і сноубордичного спорядження і бігових лиж, зібрав Travel24.

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Де покататися на лижах і сноуборді в Києві

Протасів Яр

На цьому гірськолижному комплексі є чотири траси різного рівня складності, розраховані для любителів і професіоналів, з перепадом висот до 80 метрів.

Дитяча навчальна траса – 150 метрів

– 150 метрів Для початківців – 275 метрів з перепадом висот 60 метрів

– 275 метрів з перепадом висот 60 метрів Комбінована траса середньої складності – 500 метрів з перепадом висот 60 – 80 метрів

– 500 метрів з перепадом висот 60 – 80 метрів Для спортсменів і досвідчених любителів – 320 метрів з перепадом висот 80 метрів

Тут працюють два бугельні витяги – одномісний і двомісний. Також на Протасовому Ярі є можливість покататися на снігу вночі.



Протасів Яр / zametkin.kiev.ua

Тарифи: вихід на сніг – 80 гривень у будні, 100 гривень у вихідні й свята; користування витягом – 20 гривень за один підйом в будні, 35 гривень у вихідні й свята; прокат спорядження: комплект лижного та сноубордичного спорядження коштує 250 і 300 гривень за день для дорослих, 200 гривень – для дітей; денний абонемент на дві години – 200 гривень в будні дні й 300 гривень у вихідні та свята; нічні катання – 300 гривень

Gvozdoff

Гірськолижний комплекс, який є гідним конкурентом Протасовому Яру. На території "Гвоздова" розташовані 3 траси: 2 з них призначені для професіоналів, 1 – для дітей і новачків. Довжина трас – 220, 200 і 50 метрів. Перепад висоти: 40 і 35 метрів відповідно. Також тут є спеціальна зона для сноубордистів, невелика гірка для дітей, окрема площа для катання на санках, трамплін для трюків та ковзанка.



Гірськолижний комплекс "Гвоздів" / otdih.info

Тарифи: вихід на сніг безоплатний; прокат лижного обладнання: для дорослих у будні 400 гривень цілий день, у вихідні 500 гривень, для дітей у будні 350 гривень цілий день, у вихідні 450; один підйом в будній день для дорослих 30 гривень, для дітей 20 гривень; абонемент на дві години у будній день – 300 гривень для дорослих, 250 гривень для дітей

Goloseev Ski Park

У гірськолижному комплексі працює одна траса – 400 метрів. Також є витяг довжиною 500 метрів.



Goloseev Ski Park / funtime.kiev.ua