У Києві тримається зимова погода. А це сприятливий час для катання на лижах і сноубордах. Ми дізналися, які гірськолижні комплекси працюють у Києві та неподалік міста. І скільки коштуватиме прокат спорядження та скіпаси у 2021 році.
Місця, де можна покататися в місті й під Києвом, а також ціни прокату лижного і сноубордичного спорядження і бігових лиж, зібрав Travel24.
На цьому гірськолижному комплексі є чотири траси різного рівня складності, розраховані для любителів і професіоналів, з перепадом висот до 80 метрів.
Дитяча навчальна траса – 150 метрів
Для початківців – 275 метрів з перепадом висот 60 метрів
Комбінована траса середньої складності – 500 метрів з перепадом висот 60 – 80 метрів
Для спортсменів і досвідчених любителів – 320 метрів з перепадом висот 80 метрів
Тут працюють два бугельні витяги – одномісний і двомісний. Також на Протасовому Ярі є можливість покататися на снігу вночі.
Протасів Яр / zametkin.kiev.ua
Gvozdoff
Гірськолижний комплекс, який є гідним конкурентом Протасовому Яру. На території "Гвоздова" розташовані 3 траси: 2 з них призначені для професіоналів, 1 – для дітей і новачків. Довжина трас – 220, 200 і 50 метрів. Перепад висоти: 40 і 35 метрів відповідно. Також тут є спеціальна зона для сноубордистів, невелика гірка для дітей, окрема площа для катання на санках, трамплін для трюків та ковзанка.
Гірськолижний комплекс "Гвоздів" / otdih.info
Goloseev Ski Park
У гірськолижному комплексі працює одна траса – 400 метрів. Також є витяг довжиною 500 метрів.