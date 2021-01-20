Поки більшість туристів взимку відпочивають у Буковелі та Славському, багато локацій західної України залишаються невідомими. Одне із таких місць – гора Острий висотою 584 метри над рівнем моря.

Про знахідку для туристів на території Покутсько-Буковинських Карпат і поблизу міста Косів в Івано-Франківській області, пише РБК-Україна.

Читайте також Аеропорту на Закарпатті бути: наразі розглядають дві локації для будівництва

Локація, про яку донедавна мало хто знав

Раніше місцева влада приділяла цій місцині не багато уваги: облаштування еколого-пізнавальної стежки на гору Острий провели тільки у 2016 році. Оглядовий майданчик, інформаційні вказівники та лісові меблі з’явилися тут того ж року.

Але досі маршрут ще не є популярним, а стає відомим завдяки туристам: вони викладають у соцмережах фото місцевості та розповідають, як сюди потрапити. Але варто зауважити, що на горі Острий немає атрибутів гірськолижного відпочинку. Та це не означає, що тут не можна знайти гірськолижний відпочинок: канатно-бугельний витяг на горі Михалковій знаходиться неподалік, у Косові.



Панорама Косова з гори Острий влітку / Фото: kosivart.net / Андрій Близнюк

Коли збиралася поїхати сюди, то якоїсь конкретної інформації про це місце не знайшла. Про нього мало пишуть путівники. А дарма: сюди могли б приїздити значно більше туристів. Звісно, це зовсім не альтернатива курортам Буковель або Славське, але тут можна добре відпочити якомога далі від шумного міста, – розповідає туристка Ірина Літовченко.

Взимку тут гарно, особливо коли навколо казковий сніг, а вдень – яскраве сонце. Вершина Острий ідеальне місце для прихильників піших походів та прогулянок у горах, каже вона. Звідси відкриваються красиві краєвиди на Косів та прилеглі села. На горі є інтернет та навіть сигнал Wi-Fi.

Як дістатися вершини Острий туристам-новачкам

Гід-екскурсовод Тарас Пасимок, який організовує пішохідні маршрути та велопрогулянки Карпатами, радить кілька способів сходження на гору.



Місця для відпочинку на вершині / Фото: kosivart.net / Андрій Близнюк

Нетривала прогулянка приведе вас на одну з косівських вершин – безпосередньо на гору Острий. Звідси відкривається мальовнича панорама міста та гірських хребтів, що оточують Косів немов підковою.

Найкращий і найлегший спосіб дістатися гори – підйом від братської могили в селі Город. Орієнтир – великий курган із білим залізним хрестом. Потрібно повернути за курганом ліворуч дорогою, яка виведе вас на саму вершину, повз орієнтир – зелену садибу "Володар". До слова, сюди можна виїхати й власним транспортом.



Панорама з гори взимку / mapakosiv.if.ua

Є й ще один спосіб піднятися на вершину. Він підійде тим, хто готовий до крутих підйомів. Від хреста на могилі біжить ледь помітна стежка, яка виводить на початок хребта. Звідти починається доволі стрімкий підйом на саму вершину. Без провідника ходити цією стежкою не варто.

Цікаво З цінами перегнули: туристи поділилися деталями відпочинку на курорті Буковель у січні

Крім того, є й третій спосіб сходження на вершину Острий. Потрібно перейти від гори Михалків стежкою на Острий. Від будівель гірськолижної школи веде стежка, якою можна піднятися на вершину усього за кілька хвилин. Проте й цей шлях варто проходити з гідом.