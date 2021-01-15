У період посиленого карантину, який ввели в Україні 8 січня, Буковель стає ще популярнішим серед українців. Під час локдауну, тут довжелезні черги до підйомників, ресторанів та шалені ціни на всі послуги.

У зв'язку з цим, з'являється багато порад про те, що потрібно знати туристам перед поїздкою на цей курорт, пише РБК-Україна.

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Відпочинок у Буковелі в січні 2021

"Перекус на двох 1200 гривень"

В останній день каталок – сонце і хороший сніг, зовсім не хочеться в похмурий Київ. З усіх гірськолижних курортів Буковель завжди був моїм фаворитом. Але цього року хлопці перегнули з цінами однозначно, – відзначає одна з туристок на своїй сторінці у Facebook.

За словами дівчини, перекус на курорті обходиться досить дорого. Вона зазначає, що не залишається нічого, як брати їжу в термос на гору. Річ у тім, що перекус на двох коштує 1200 гривень, а чотири гарячих напої можна придбати за 600 гривень.

Справжній транспортний колапс

Починаючи з 8 січня, у соцмережах почали масово публікувати фото з курорту, заторів на в'їзді до Буковелю та фото безлічі туристів біля підйомників, де часто не дотримувалися соціальної дистанції. Але пробки на курорті були ще до введення посиленого карантину. Наприклад, відгук туристки датований 6 січня.



Затори на дорозі до Буковеля / Фото з фейсбук-сторінки журналіста Ярослава Іваночка

З 16:00 – пробка на виїзд з паркінгу, приблизно сорок хвилин і десь стільки ж – на виїзд з курорту. Стоянка коштує 30 гривень за годину, 100 гривень на день, – каже туристка.

За її словами, паркувальні автомати ламаються і створюють колапс. Також вона додає, що вбиральні вже "ушатані", в них черги та відсутні урни. У ліфт черги теж нереальні. Працюють всього два, решта зламані, тому доводилося ходити пішки вгору і вниз на четвертий поверх з екіпом.

Траси на курорті – хороші

Водночас каже туристка, траси в Буковелі – відмінні. Майже всі відкриті, крім чорних. Людей на трасі то багато, то немає зовсім: залежно від дня тижня. Дорога шикарна, а витрати в Буковель і назад в Київ склали 4,5 тисячі гривень на чотирьох людей. Щодо житла, то номер у приватному будинку їй обійшовся у 500 гривень з людини.



Траси на курорті Буковель / YouTube

Скі-пас та оренда інвентарю

Багато інформації про тонкощі відпочинку на курорті з'являється у профільних групах для туристів. Приміром, туристка в одній з таких груп опублікувала список порад, для тих хто їде в Буковель.

Скі-пас

Це перепустка на підйомник. Як і абонемент в спортзал, його ціна залежить від ваших побажань.

Оренда інвентарю

Дівчина стверджує, що в оренду на курорті Буковель можна взяти буквально все.

Навіть якщо ви втекли з балу на підборах, вас одягнуть і взують: куртки, костюми, лижі, окуляри, тощо. Чим далі від Буковелю, тим ціни за оренду нижчі, – пояснює туристка.



Оренда інвентарю у Буковелі / bm-bukovel.com

Як заощадити на проживанні та харчуванні

Житло

"На самому курорті ціни на житло стартують від декількох тисяч за ніч. А далеко їздити не хочеться, та й, наприклад, таксі до популярного Яремча обійдеться в 500 гривень. Але в парі кілометрів від Буковелю є села, де місцеві мешканці здають пристойне житло за приємні гроші" – зазначає дівчина.

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Харчування

На курорті є будинки для великих компаній, там же є і кухні, де можна готувати самому. У звичайному кафе борщ коштує близько 100 гривень. У ресторанах ціна підвищується удвічі-тричі, говорить вона. Щодо схилів на самому Буковелі, то ціна шаурми – 200 гривень, а глінтвейн коштує близько 100 гривень.

Тут є все для крутого європейського відпочинку на будь-який смак і будь-яке побажання, – підбиває підсумок туристка.