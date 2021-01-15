В период усиленного карантина, который ввели в Украине 8 января, Буковель становится еще более популярным среди украинцев. Во время локдауна, здесь длинные очереди к подъемникам, ресторанам и безумные цены на услуги.

В связи с этим, появляется много советов о том, что нужно знать туристам перед поездкой на курорт, пишет РБК-Украина.

Читайте также Локдаун в Украине: в Буковеле огромные очереди к подъемникам – видео

Отдых в Буковеле в январе 2021

"Перекус на двоих 1200 гривен"

В последний день каталок – солнце и хороший снег, совсем не хочется в пасмурный Киев. Из всех горнолыжных курортов Буковель всегда был моим фаворитом. Но в этом году ребята перегнули с ценами однозначно, – отмечает одна из туристок на своей странице в Facebook.

По словам девушки, перекус на курорте обходится довольно дорого. Она отмечает, что не остается ничего, как брать пищу в термос на гору. Дело в том, что перекус на двоих стоит 1200 гривен, а четыре горячих напитки можно приобрести за 600 гривен.

Настоящий транспортный коллапс

Начиная с 8 января, в соцсетях начали массово публиковать фото с курорта, пробок на въезде в Буковель и фото множества туристов возле подъемников, где часто не соблюдали социальную дистанцию. Но пробки на курорте были еще до введения усиленного карантина. Например, отзыв туристки датированный 6 января.



Пробки на дороге в Буковель / Фото с фейсбук-страницы журналиста Ярослава Иваночка

С 16:00 – пробка на выезде из паркинга, примерно сорок минут и где-то столько же – на выезд с курорта. Стоянка стоит 30 гривен в час, 100 гривен в день, – говорит туристка.

По ее словам, парковочные автоматы ломаются и создают коллапс. Также она добавляет, что уборные уже "ушатаны", в них очереди и отсутствуют урны. В лифт очереди тоже нереальны. Работают всего два, остальные сломаны, поэтому приходилось ходить пешком вверх и вниз на четвертый этаж с экипировкой.

Трассы на курорте – хорошие

В то же время говорит туристка, трассы в Буковеле – отличные. Почти все открытые, кроме черных. Людей на трассе то много, то нет совсем: в зависимости от дня недели. Дорога шикарная, а расходы в Буковель и обратно в Киев составили 4,5 тысячи гривен на четырех человек. Насчет жилья, то номер в частном доме ей обошелся в 500 гривен с человека.

Трассы на курорте Буковель / YouTube

Ски-пасс и аренда инвентаря

Много информации о тонкостях отдыха на курорте появляется в профильных группах для туристов. К примеру, туристка в одной из таких групп опубликовала список советов для тех, кто едет в Буковель.

Ски-пасс

Это пропуск на подъемник. Как и абонемент в спортзал, его цена зависит от ваших пожеланий.

Аренда инвентаря

Девушка утверждает, что в аренду на курорте Буковель можно взять буквально все.

Даже если вы сбежали с бала на каблуках, вас оденут и обуют: куртки, костюмы, лыжи, очки и тому подобное. Чем дальше от Буковеля, тем цены за аренду ниже, – объясняет туристка.



Аренда инвентаря в Буковеле / bm-bukovel.com

Как сэкономить на проживании и питании

Жилье

"На самом курорте цены на жилье стартуют от нескольких тысяч за ночь. А далеко ездить не хочется, и, например, такси до популярного Яремча обойдется в 500 гривен. Но в паре километров от Буковеля есть села, где местные жители сдают приличное жилье за приятные деньги ", – отмечает девушка.

Интересно Рестораны закрыты, люди отменяют бронирования: Славское теряет туристов из-за нового локдауна

Питание

На курорте есть дома для крупных компаний, там же есть и кухни, где можно готовить самому. В обычном кафе борщ стоит около 100 гривен. В ресторанах цена повышается в два-три раза, говорит она. Насчет склонов в самом Буковеле, то цена шаурмы – 200 гривен, а глинтвейн стоит около 100 гривен.

Здесь есть все для крутого европейского отдыха на любой вкус и любое пожелание, – подводит итог туристка.