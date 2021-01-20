Пока большинство туристов зимой отдыхают в Буковеле и Славском, много локаций западной Украине остаются неизвестными. Одно из таких мест – гора Острый высотой 584 метра над уровнем моря.

О находке для туристов на территории Покутско-Буковинских Карпат и вблизи города Косов Ивано-Франковской области, пишет РБК-Украина.

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Локация, о которой до недавнего времени мало кто знал

Ранее местные власти уделяли этой местности немного внимания: обустройство эколого-познавательной тропы на гору Острый провели только в 2016 году. Смотровая площадка, информационные указатели и лесная мебель появились здесь того же года.

Но до сих пор маршрут еще не является популярным, а становится известным благодаря туристам: они выкладывают в соцсетях фото местности и рассказывают, как сюда попасть. Но стоит заметить, что на горе Острый нет атрибутов горнолыжного отдыха. Но это не значит, что здесь нельзя найти горнолыжный отдых: канатно-бугельный подъемник на горе Михалкова находится неподалеку, в Косове.



Панорама Косова с горы Острый летом / Фото: kosivart.net / Андрей Близнюк

Когда собиралась поехать сюда, то какой-то конкретной информации об этом месте не нашла. О нем мало пишут путеводители. А зря: сюда могли бы приезжать значительно больше туристов. Конечно, это вовсе не альтернатива курортам Буковель или Славское, но здесь можно хорошо отдохнуть подальше от шумного города, – рассказывает туристка Ирина Литовченко.

Зимой здесь хорошо, особенно когда вокруг сказочный снег, а днем – яркое солнце. Вершина Острый идеальное место для любителей пеших походов и прогулок в горах, говорит она. Отсюда открываются красивые виды на Косов и прилегающие села. На горе есть интернет и даже сигнал Wi-Fi.

Как добраться до вершины Острый туристам новичкам

Гид-экскурсовод Тарас Пасимок, который организовывает пешеходные маршруты и велопрогулки Карпатами, советует несколько способов восхождение на гору.



Места для отдыха на вершине / Фото: kosivart.net / Андрей Близнюк

Непродолжительная прогулка приведет вас на одну из косовских вершин – непосредственно на гору Острый. Отсюда открывается живописная панорама города и горных хребтов, окружающих Косов словно подковой.

Лучший и самый легкий способ добраться горы – подъем от братской могилы в селе Город. Ориентир – большой курган с белым железным крестом. Нужно свернуть за курганом налево дорогой, которая выведет вас на самую вершину, мимо ориентира – зеленая усадьба "Володар". К слову, сюда можно выехать и собственным транспортом.



Панорама с горы зимой / mapakosiv.if.ua

Есть и еще один способ подняться на вершину. Он подойдет тем, кто готов к крутым подъемам. От креста на могиле лежит едва заметная тропинка, которая выводит на начало позвоночника. Оттуда начинается довольно стремительный подъем на самую вершину. Без проводника ходить по этой тропинке не стоит.

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Кроме того, есть и третий способ восхождения на вершину Острый. Нужно перейти от горы Михалков тропинкой на Острый. От зданий горнолыжной школы ведет тропинка, по которой можно подняться на вершину всего за несколько минут. Однако и этот путь стоит проходить с гидом.