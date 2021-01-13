На Закарпатье проведен аукцион по предпроектным работам строительства аэропорта. Где планируют построить и какова стоимость закупки – читайте в материале.

По його результатам определены наиболее экономически выгодное предложение. Об этом сообщает Закарпатская областная администрация.

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Ожидаемая стоимость закупки 5 миллионов гривен. Участие в аукционе приняли 7 компаний, а победитель будет определен позже.

По результатам предпроектных работ будет определено место расположения нового аэропорта на Закарпатье. Сейчас рассматриваются две локации: Среднее и Мукачево. После этого сразу начнется проектирование, – отметил Кирилл Хомяков, председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов.

Также он отметил, что на проектные работы правительство утвердило 30 миллионов гривен. Планируется, что строительство аэропорта займет до трех лет.