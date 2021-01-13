На Закарпатті проведено аукціон щодо передпроєктних робіт будівництва аеропорту. Де планують спорудити та яка вартість закупівлі – читайте у матеріалі.

За його результатами визначено найбільш економічно вигідну пропозицію. Про це повідомляє Закарпатська обласна адміністрація.

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Очікувана вартість закупівлі 5 мільйонів гривень. Участь в аукціоні взяли 7 компаній, а переможця буде визначено згодом.

За результатами передпроєктних робіт буде визначено місце розташування нового аеропорту на Закарпатті. Наразі розглядаються дві локації: Середнє та Мукачево. Після цього одразу розпочнеться проєктування, – зазначив Кирило Хом'яков, голова Державного агенства інфраструктурних проєктів.

Також він зауважив, що на проєктні роботи уряд затвердив 30 мільйонів гривень. Планується, що будівництво аеропорту займе до трьох років.