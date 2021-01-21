Для подорожей авіаперельоти є найдорожчою частиною поїздки. Ціни на рейси стали нижчими в останні роки, проте все одно можуть суттєво збільшити бюджет подорожі або ж навіть стати причиною відмови від поїздки. Незалежно від того, чи подорожуєте ви самостійно, чи з сім’єю, пошук дешевого авіарейсу ніколи не завадить.

Журналісти Travel24 зібрали декілька порад, як зекономити на перельотах, незалежно від країни прибуття.

Завжди перевіряйте правила польоту

Це може здатися очевидним, але деякі люди забувають перевіряти правила авіакомпанії, зокрема умови перевезення багажу.

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Завжди зважайте на допустимі кілограми та габарити багажу, також не варто забувати про правильне пакування деяких особливих категорій речей. Не дотримання норм та правил авіакомпанії може призвести до додаткових витрат на сплачення штрафів.

Є й інші збори, яких ви уникнете, якщо будете звертати увагу на дрібний шрифт. Особливо це стосується бюджетних авіакомпаній, тому обов’язково пильно читайте всі умови.

Гнучкі дати та час польоту

Ціни на авіаквитки дуже різняться залежно від дня тижня, пори року та свят. Таких як Різдво, Новий рік, Великдень тощо. Також ціни можуть змінюватися залежно від місяця, наприклад, у серпені всі вирушають у відпустку.



Є вдалі дати для купівлі квитків \ Photo by Chris Leipelt on Unsplash

Якщо коротко, ціна на квиток найвища у сезон пік. Тому для того, щоб зекономити на квитках варто обирати менш популярні місяці для подорожей. Наприклад, листопад, березень чи лютий, тобто не в сезон.

Ба більше, майже завжди дешевше літати в середині тижня, ніж у вихідні, оскільки більшість людей подорожують у суботу та неділю, в період, коли авіакомпанії підвищують ціни. Ціни на авіаквитки також менші, якщо летіти ранковими або нічними рейсами.

Гнучке місце прибуття

Якщо ви плануєте подорож, але неважливо куди саме – це хороша можливість заощадити кошти, адже тепер є можливість обрати найдешевший варіант.

Пошукові системи авіакомпаній спростили пошук у всьому світі, щоб ви мали можливість знайти найдешевший квиток. Більше не потрібно шукати вручну.

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Вебсайти, такі як Skyscanner, Momondo та Google Flights, пропонують інструменти для вивчення, які дозволяють побачити карту світу з усіма рейсами на ньому. Це дозволяє легко порівнювати кілька напрямків без необхідності продумувати всі можливі варіанти. Ви, мабуть, навіть знайдете кілька цікавих напрямків, про які навіть не здогадувалися!

Обирайте бюджетних перевізників (лоукостери)

Декілька років тому, з’явилося безліч дешевих авіакомпаній (лоукостерів), що дає змогу літати по всьому світу за невеликі гроші.

Політ на бюджетних авіакомпаніях є гарною дешевою альтернативою. Так, за ці гроші ви не отримаєте преміум обслуговування, доволі часто в ціну ходить лише ручна поклажа, але так точно зможете відвідати більше країн.

Подорожуйте з пересадками

Це не тільки допомагає обрати зручні дати та час, але й ще один спосіб заощадити кошти. Наприклад, іноді дешевше долетіти до Лондона, зробити пересадку, і потім летіти в Амстердам, ніж летіти безпосередньо до Амстердама з міста вильоту.

Щоб скористатися цим методом, з’ясуйте, скільки коштує прямий шлях до пункту призначення. Потім відкрийте Google Рейси та введіть місто призначення, щоб переглянути ціни в аеропортах поблизу.

Якщо ви вирішили бронювати рейс із пересадкою, переконайтеся, що у вас є не менше трьох годин між польотами. Це дасть вам час на випадок затримки першого рейсу.

Якщо залишити тригодинний буфер, ви також покриєте страховий випадок, оскільки більшість страхових компаній вимагає наявність затримки принаймні на 3 години, перш ніж ви зможете подати скаргу за скасований рейс чи рейс, що спізнився.

Слідкуйте за особливими пропозиціями

Перш ніж почати шукати квитки, переконайтесь, що ви підписалися на розсилки від авіакомпаній. Приєднання до списку розсилки авіакомпаній та вебсайтів про гарячі пропозиції, це дасть вам доступ до найкращих.



Подорожувати з пересадками може бути вигідно \ Photo by Metin Ozer on Unsplash

Найчастіше дешеві рейси доступні лише на обмежений час, тому краще не впускати можливості та бути проінформованим про вигідні пропозиції завжди.

Пам’ятайте, що не всі пошукові системи однакові

Щоб знайти найкращу пропозицію, вам потрібно здійснити пошук на кількох вебсайтах. Багато великих пошукових систем не містять переліків бюджетних перевізників або незрозумілих іноземних перевізників, оскільки ці авіакомпанії не хочуть платити комісію за бронювання.

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Одні не перелічують сайти бронювання, які не мають перекладу англійською мовою. А інші все ще відображають лише ціни, отримані безпосередньо в авіакомпаній. Отже, не всі системи з пошуку авіарейсів налаштовані однаково, і всі мають свої переваги та недоліки. Саме тому рекомендується проглядати пропозиції від усіх програм.

Користуйтеся знижками для студентів

Якщо ви студент (або молодший за 26 років), вам доступно багато знижок. Зазвичай можна знайти ціни на 20-30% нижчі від стандартного тарифу.

Окрім того, більшість студентських знижок діють і в авіакомпаніях-партнерах. Наприклад, Delta пропонує студентську знижку, що означає, що ви можете скористатися нею і в авіакомпаніях-партнерах, таких як KLM та Air France.

Якщо ви не впевнені, які авіакомпанії пропонують знижки, відвідайте їх вебсайт або зателефонуйте їм на гарячу лінію.

Бронюйте рейси від різних авіаліній

Якщо ви здійснюєте бронювання безпосередньо в авіакомпанії, ви можете літати лише з цією авіакомпанією та будь-якими авіа компаніями-партнерами. Це означає, що ваші варіанти будуть обмежені, коли справа стосується пошуку ідеального маршруту або економії грошей.

Якщо ви прагнете зекономити якомога більше, можна прослідкувати та забронювати рейси від різних авіакомпаній туди і назад.



Користуйтеся бонусами і знижками \ Photo by Joakim Honkasalo on Unsplash

Це можливо зробити на деяких вебсайтах для бронювання, таких як Kiwi.com. Вони складають поїздки, використовуючи будь-які рейси, які їм вдається знайти, щоб гарантувати, що ви отримаєте найнижчу ціну.

Використовуйте бали та милі

Коли бронюєте першу поїздку, варто дізнатися про бонуси, кешбеки або картку з нагородами за подорожі.

Програми винагород авіакомпаній – це спосіб, яким завзяті туристи заробляють на пільги, безкоштовні перельоти та проживання в готелі. Вони пропонують оновлення польотів, величезні бонуси, кредит на такі поїздки, як Uber, доступ до безкоштовних заходів, доступ до залів відпочинку в аеропортах та багато іншого.

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Незалежно від того, як часто ви подорожуєте, слід записатись у програму лояльності та винагород. Якщо ви розумно підходите до витрат та накопичуєте бали та милі, можна добряче зекономити.

Пошук цін на квитки для кожного мандрівника окремо

Якщо ви подорожуєте з друзями чи родиною, не шукайте і не купуйте кілька квитків за один раз. Авіакомпанії завжди показують найвищу ціну квитків у групі квитків, а це означає, що в підсумку ви заплатите більше грошей.

Наприклад, якщо ви сім'я з чотирьох осіб і шукаєте чотири місця, авіакомпанія знайде чотири місця разом і покаже вартість проїзду на основі найвищої ціни квитка. Отже, якщо місце A коштує 100 доларів, місця B і C – 50 доларів, а місце D – 200 доларів, система оцінить квитки як 200 доларів за кожен замість того, щоб складати окремі ціни на квитки.



Купуйте квиток для кожного члена родини окремо \ Photo by Paloma Beer on Unsplash

Через це варто завжди купувати квитки для кожного пасажира окремо. Потім, під час оформлення замовлення, ви можете вибрати свої місця, щоб ви і ваша сім'я сиділи разом. І навіть якщо ви опинитесь не поруч один з одним, це справедлива ціна заради економії кількох сотень доларів.

Шукайте квитки в інших валютах

Якщо валюта вашої країни на сьогодні стабільна, у порівнянні з іншими країнами світу, то шукайте авіаквитки в країні, де валюта слабша.

Це може бути та сама авіакомпанія, той самий рейс і той самий клас бронювання, але варто порівняти ціни у різних валютах. Функція зміни валюти повинна бути доступна на сайті авіакомпаній. Ця порада працює не завжди, але досить часто це може заощадити ваші кошти.

Бронюйте квитки наперед

Відомо, що вартість квитка залежить від попиту. Тут варто визначити той оптимальний період, коли авіакомпанії починають знижувати ціни на квитки. Не варто зволікати до останньої секунди, але і бронювати квитки за декілька місяців також не варіант.

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Найкращий час для замовлення рейсу – приблизно 6-8 тижнів до вильоту або приблизно за три місяці до того, коли ви збираєтесь кудись в піковий сезон. Однак це не жорстке правило, тому використовуйте його як рекомендацію. Можливо, це не буде величезна знижка, але це краще, ніж платити більше, коли ціна неминуче зросте.

Пошук рейсів в режимі анонімного перегляду

Зазвичай можна помітити як ціна зростає на той самий рейс, коли ви шукаєте його декілька разів. У такому випадку варто перевірити одну теорію.

На багатьох сайтах авіаперевезень є файли cookie, які помічають, коли ви кілька разів шукали поїздку, і вони починають підіймати ціну. Не доведено, що саме це впливає на зростання ціни. Проте рекомендовано завжди встановлювати браузер у приватному режимі або в режимі анонімного перегляду, коли ви шукаєте авіаквитки.



Навчіться правильно шукати квитки \ Photo by Myznik Egor on Unsplash

Це означає, що браузер не буде зберігати файли cookie, коли ви закриєте вікно, тому надалі вебсайти не будуть розпізнавати, що ви були там раніше або виконували цей пошук.

Так можна налаштувати браузер як приватний / анонімний:

Як встановити Chrome для режиму інкогніто:

Виберіть "Файл" та "Нове вікно анонімного перегляду" зі спадного меню (або натисніть "Shift + Cmd + N" на Mac, "Shift + Ctrl + N" на ПК).

Як встановити приватний Safari:

У спадному меню виберіть "Файл" та "Нове приватне вікно" (або натисніть "Shift + Cmd + N" на Mac, "Shift + Ctrl + N" на ПК).

Помилкові тарифи

І у величезних авіакомпаній трапляються технічні проблеми. Буває так, що на сайті відбувається помилка і квиток на другий кінець світу може коштувати 1 долар!

Іноді авіакомпанії допускають помилку, розміщуючи новий рейс, і ставлять неправильну ціну. І це те, що ми називаємо називається помилковий тариф.

Фокус із помилковими тарифами полягає в тому, що вони тривають не дуже довго. Іноді вони тривають лише годину-дві або менше, до того часу, поки співробітники компанії не помітять помилки. Це можна помітити через величезний підйом продажів на певний рейс.

Ці транзакції стають підозрілими і керівництво швидко змінює ціну. Можливо, вони можуть надіслати листа з повідомленням про те, що ваш квиток недійсний і повернути гроші. Але трапляється і таке, що можна справді купити квитки за помилковими тарифами.

Існують спеціальні сайти та програми, які повідомляють про появу таких тарифів. Саме тому варто повернутися до правила 6 і підписатися на розсилку новин.

Використовуйте VPN, щоб "обдурити" вебсайти авіакомпаній

VPN (Віртуальна приватна мережа) – це інструмент, який можна використовувати для захисту свого комп’ютера у загальнодоступних мережах.

То як можна використовувати VPN для пошуку дешевих рейсів?

VPN дозволяє вам вибрати, через яку країну ви будете заходити на сайт. Скажімо, ви були в США і шукали рейс в Італії. Ви можете підключити свій VPN через Італію, а потім перейти на вебсайт авіакомпанії та "обдурити" вебсайт, переконуючи його, що ви перебуваєте в Італії і шукаєте той самий рейс.



Використовуте VPN для пошуку квитків на літак \ Photo by Leonardo Miranda on Unsplash

Іноді це впливає на ціну, тому рекомендуємо шукати рейс через VPN країни, в якій повинен відбуватися рейс.

Іноді туди і назад дешевше, ніж в один бік

Буває так, що рейс туди й назад дешевший, ніж квиток в один бік. У цьому випадку ви можете просто забронювати квиток в обидва кінці, а не в один бік, а потім просто не летіти назад. Це не постійна умова, але таке трапляється.

Отже, не існує єдиного чарівного правила для економії коштів під час подорожі.. Все-таки добре мати у своєму арсеналі декілька інструментів пошуку дешевих польотів. Сподіваємося, наші поради стануть вам у пригоді! Bon voyage!