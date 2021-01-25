Из-за пандемии коронавируса этой зимой одним из самых популярных направлений отдыха стали Мальдивы. Впрочем, цена путешествия устроит не всех.

Источник: инстаграм Марины Манюненко

Об отдыхе на этом фешенебельном курорте рассказала украинская блогерша Марина Манюненко, которая отправилась туда со своим мужем.

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Она пишет, что перелет из Киева в столицу Мальдив – Мале занимает около 9,5 часов, затем еще 45 минут на гидросамолете на избранный остров. Разница во времени с Киевом составляет +3 часа с Мале и 1 час с островом. По словам блогера, стоимость отдыха далеко не демократическая.

До последнего не хотела объявлять стоимость (так как много неадекватов, которые любят лезть в чужой карман), но этот вопрос просто ТОП, и я понимаю, что многим тоже хочется прицениться, и ориентироваться в ценах. Наша путевка на двоих обошлась около 230 тысяч гривен. Есть отели дешевле, есть дороже. У нас all inclusive на еду, напитки, алкоголь, – рассказала Марина.

Температура на Мальдивах круглый год практически одинаковая – от +27 до +30 градусов. Температура океана так же почти весь год неизменна: от +27 до +29 градусов.



Украинская блогерша Марина Манюненко на Мальдивах / Фото: @marina__ricci

Также она отметила, что в этом году туристам необходимо пройти тест на COVID-19, не позднее чем за 72 часа до вылета.

Блогерша не рекомендует лететь на курорт с детьми. По ее словам, это более романтический отдых, который подходит парам.

Я бы не рискнула. Это больше романтический отдых для двоих. И детям, скорее всего, было бы скучно. Плюс длительный перелет с детьми, – отметила Марина.

Напомним, ранее мы писали 14 полезных советов тем, кто летит на Мальдивы.