Мрієте побачити весь світ? А Костянтин Симоненко вже це зробив. Він перший українець, який відвідав усі країни світу. Детальніше про його досвід – читайте у матеріалі.

Особиста історія

Мандрівник відвідав список країн-членів ООН – це 193 країни. І для того, щоб їх побачити мрійник витратив 10 років.

Читайте також: Коли чекати відновлення сфери туризму: прогноз міністра Ткаченка

"Коли я тільки починав подорожувати, розумів, що рано чи пізно будь-яка мрія, якою б класною вона не була, потьмяніє, тому поставив чіткий проміжок часу, за який реально цю мрію здійснити", – сказав Костянтин Симоненко.



У 2018 році чоловік став рекордсменом \ Фото з фейсбук-сторінки Костянтина Симоненка

Костянтин працює адвокатом і може дозволити собі вільний графік. Він добре знає англійську, але на телефоні зберіг близько 200 картинок із зображенням необхідних речей – вода, цигарки, таксі, їжа, аеропорт. Це спосіб комунікації у країнах, де не знають англійської.

Фінанси я беру зі свого бізнесу. Думаю, це питання пріоритетів. Багато людей заробляє достатньо для того, щоб подорожувати та не робить цього. У мене, наприклад, недорогий годинник, бо я не розумію, як можна на руці носити годинник, вартістю квитка в Австралію. Краще ж купити квиток і полетіти,

– зазначив Костянтин.

Перед кожною поїздкою мандрівник ретельно готується та заплановує маршрут. Також спілкується зі знайомими, які вже там були. Іншим радить читати групу Every Passport Stamp у фейсбуці – там можна знайти актуальну інформацію про країни.



Мандрівник ретельно готується до своїх подорожей \ Фото з фейсбук-сторінки Костянтина Симоненка

Ще одна його порада – перевіряти стан здоров'я перед подорожами.

Нещодавно я опинився в реанімації, мені робили операцію, тоді подумав: якби таке сталося в Африці, чи Океанії, мене б просто не довезли до місця, де надали б медичну допомогу. Навіть на Мальдівах могли б не встигнути, мені просто пощастило, що в цей момент опинився в Києві, тому потрібно пройти огляд в лікаря перед далекою поїздкою,

– поділився мандрівник.

Подорожі по всьому світу

Спочатку Костянтин побачив усю Європу, а потім поїхав до Індії. Вона йому не одразу сподобалася. Проте під час другої спроби знайомства з країною, через 4 роки, таки вразила його.

Коли ви почнете багато подорожувати, перестане бачити погане. Так, там брудно, а в нас що, бруду нема? Ви будете бачити все цікаве і класне, тому я їжджу в ці країни, і бачу те унікальне, чого ніколи не бачив, а не погане,

– сказав рекордсмен.

Отримання візи

За словами мандрівника, якщо бути наполегливим і чітко розуміти вимоги, то віза не є проблемою. Наприклад, щоб відвідати Науру він написав у готель та попросив про допомогу. У цій країні видачою віз займалася тільки одна людина і вони зайшли додому до неї. Вже через 15 хвилин віза була готова.



Українець відвідав 193 країни світу \ Фото з фейсбук-сторінки Костянтина Симоненка

Якщо говорити про США, то ви маєте довести, що у вас нема причин залишитися в там, що ви маєте тут бізнес, власність, рідних,

– поділився Костянтин.

Що далі?

Рекордсмен поділився, що не відчуває спустошення через здійснення мрії. Тепер у його планах нові країни для подорожей. Також у планах написати книгу про свої подорожі.

На 2020 рік в мене був план відвідати дуже багато островів і країн, поїхати в Антарктиду на станцію Вернадського, тому ще можна подорожувати та подорожувати,

– каже Костянтин.

І хоч він відвідав 193 країни світу, але переїжджати з України все одно не планує.

Цікаво! Нестандартна Туреччина в час пандемії: маловідомі локації, які вразять найдосвідченіших туристів

"Я дуже люблю Україну, свою батьківщину і ніколи не хотів залишитися жити в іншій країні. Завжди під час подорожі двічі отримую задоволення – коли лечу в якусь нову країну і коли все закінчилося і повертаюся додому, до дружини, дітей і друзів", – наголосив мандрівник.