Існує думка, що стюардесою може стати лише дівчина з бездоганими параметрами. Чи справді це так, розповіла українська бортпровідниця.

Таїсія, яка працює в авіакомпанії SkyUp Airlines сказала, що вимог по вазі не вказують у вакансіях.

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Члени екіпажу не повинні бути занадто худими або, навпаки, мати проблеми із зайвою вагою. Тому що це може вплинути на якість забезпечення безпеки на борту. Також важливо, щоб фігура була гармонійною і людина володіла достатньою фізичною силою.

Все індивідуально, але я бачила багато прикладів, у яких повнота не є перешкодою для роботи,

– зазначила дівчина

Однак, за словами Таїсії, існують авіакомпанії, які буквально "зациклені на кожному кілограмі стюардес".

Раніше працівник авіакомпанії розповів, як можна покращити своє місце в літаку перед самою посадкою, на стійці реєстрації.