Симон Мартон – бортпровідник авіакомпанії British Airways розповів, як пересісти в бізнес-клас без доплати.

Джерело: The Sun

За його словами, покращити своє місце в літаку можна перед самою посадкою, на стійці реєстрації.

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Найкращий спосіб підвищити клас – підійти до стійки реєстрації в самому кінці черги. Можливо, через овербукінг зайві місця залишаться саме в бізнес-класі, – розповідає співробітник в інтерв'ю виданню.



Як безкоштовно отримати бізнес-клас у літаку / tripmydream.ua

Симон Мартон також додав, що у пасажирів. які часто літають, буде більше шансів отримати вільні місця в бізнес-класі.