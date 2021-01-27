Вантажник аеропорту розповів про прості способи, які допоможуть зменшити вагу валізи та не переплачувати за багаж.

Насамперед чоловік рекомендує добре подумати над тим, чи дійсно вам знадобиться та чи інша річ. Про це повідомляє видання "Daily Express".

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Як зменшити вагу валізи: поради

Якщо ви складаєте речі й сумніваєтеся, брати щось чи ні, краще не беріть, – каже працівник аеропорту.

Також він порадив пасажирам не здавати в багажне відділення предмети першої необхідності, на випадок, якщо валіза або дорожня сумка раптом загубиться. Вантажник закликає не класти туди ті речі, без яких ви не зможете прожити хоча б тиждень: ключі, ліки, ноутбук та телефон.

Працівник аеропорту висловив ще декілька важливих порад:

не пакуйте у валізу все, що у вас є вдома



Як зменшити вагу валізи / 1news.com.ua

фен і праска вам не потрібні – у готелях вони є

не беріть важких предметів

вкажіть інформацію про себе на ярлику всередині сумки – на той випадок, якщо зовнішній ярлик загубиться чи зламається

До речі, зараз більшість авіакомпаній встановили обмеження на вагу багажу для пасажирів. За порушення цих норм передбачена додаткова плата. Наприклад, з пасажирів Ryanair можуть стягувати до 396 гривень за додатковий кілограм, якщо з'ясується, що їх валіза важить більш як 20 кілограмів.

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