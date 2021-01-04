Центр незатребуваного багажу у США відкрив інтернет-магазин з продажу загублених речей мандрівників.

Торговий склад розміром 3 700 квадратних метрів відкрили у 1970 році. Він знаходиться в маленькому містечку Скоттсборо в штаті Алабама, повідомляє Daily Star.

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Тут є непотрібні речі, взяті з десятків тисяч валіз, рюкзаків, сумок та іншого багажу, втраченого на комерційних рейсах, що пролітають через аеропорти США.



Вхід до The Unclaimed Baggage Center \ Фото з відкритих джерел

Є функція купівлі по системі "фортуна" – валіза з невідомим вмістом в закритому вигляді.

На складі пропонують від звичайного одягу до електроніки. Є чутки, що крім звичайних речей, є 18-каратні браслети вартістю понад 13 тисяч доларів і золоті намиста.



Товар у The Unclaimed Baggage Center \ Фото з відкритих джерел

Згідно із законом, авіакомпанії зобов'язані повернути багаж власникам протягом 90 днів. Однак, якщо цього зробити не вдається, наприклад, пасажир три місяці не виходив на зв'язок, багаж виявляється в центрі в Скоттсборо.

Звичайно, продається далеко не всі забуте в валізах – близько третини доводиться викидати в сміттєвий контейнер. Наприклад, продукти та всю спідню білизну. Ще приблизно третину жертвують на благодійність.

Дивіться відео блогерки з The Unclaimed Baggage Center: