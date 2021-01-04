Центр невостребованного багажа в США открыл интернет-магазин по продаже утерянных вещей путешественников.

Торговый склад размером 3700 квадратных метров открыли в 1970 году. Он находится в маленьком городке Скоттсборо в штате Алабама, сообщает Daily Star.

Читайте также: Турист сходил на вечеринку во время отдыха и был оштрафован на 13 000 долларов: детали курьеза

Здесь есть ненужные вещи, взятые из десятков тысяч чемоданов, рюкзаков, сумок и другого багажа, потерянного на коммерческих рейсах, пролетающих через аэропорты США.



Вход в The Unclaimed Baggage Center \ Фото из открытых источников

Есть функция покупки по системе "фортуна" – чемодан с неизвестным содержимым в закрытом виде.

На складе предлагают от обычной одежды до электроники. Есть слухи, что кроме обычных вещей, есть 18-каратные браслеты стоимостью более 13 000 долларов и золотые ожерелья.



Товар в The Unclaimed Baggage Center \ Фото из открытых источников

Согласно закону, авиакомпании обязаны вернуть багаж владельцам в течение 90 дней. Однако, если этого сделать не удается, например, пассажир три месяца не выходил на связь, багаж оказывается в центре в Скоттсборо.

Конечно, продается далеко не все, что забыто в чемоданах – около трети приходится выбрасывать в мусорный контейнер. Например, продукты и все нижнее белье. Еще примерно треть жертвуют на благотворительность.

Смотрите видео блогера с The Unclaimed Baggage Center: