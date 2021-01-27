Грузчик аэропорта рассказал о простых способах, которые помогут уменьшить вес чемодана и не переплачивать за багаж.

Прежде всего мужчина рекомендует хорошо подумать над тем, действительно ли вам понадобится та или иная вещь. Об этом сообщает издание "Daily Express".

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Как уменьшить вес чемодана: советы

Если вы составляете вещи и сомневаетесь, брать что-то или нет, лучше не берите, – говорит работник аэропорта.

Также он посоветовал пассажирам не сдавать в багажное отделение предметы первой необходимости, в случае, если чемодан или дорожная сумка вдруг потеряется. Грузчик призывает не класть туда те вещи, без которых вы не сможете прожить хотя бы неделю: ключи, лекарства, ноутбук и телефон.

Работник аэропорта высказал еще несколько важных советов:

не пакуйте в чемодан все, что у вас есть дома



Как уменьшить вес чемодана / 1news.com.ua

фен и утюг вам не нужны – в гостиницах они есть

не берите тяжестей

укажите информацию о себе на ярлыке внутри сумки – на тот случай, если внешний ярлык потеряется или сломается

Кстати, сейчас большинство авиакомпаний установили ограничения на вес багажа для пассажиров. За нарушение этих норм предусмотрена дополнительная плата. Например, с пассажиров Ryanair могут взимать до 396 гривен за дополнительный килограмм, если выяснится, что их чемодан весит более 20 килограммов.

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