Симон Мартон – бортпроводник авиакомпании British Airways рассказал, как пересесть в бизнес-класс без доплаты.

Источник: The Sun

По его словам, улучшить свое место в самолете можно перед самой посадкой, на стойке регистрации.

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Лучший способ повысить класс – подойти к стойке регистрации в самом конце очереди. Возможно, из-за овербукинга лишние места останутся именно в бизнес-классе, – рассказывает сотрудник в интервью изданию.



Как бесплатно получить бизнес-класс в самолете / tripmydream.ua

Симон Мартон также добавил, что у пассажиров, которые часто летают, будет больше шансов получить свободные места в бизнес-классе.